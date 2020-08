Białorusinka Olga Grabowska od 10 lat mieszka w Zielonej Górze. Jest wiolonczelistką w Filharmonii Zielonogórskiej. Od wielu dni przebywa w Mińsku u córki i wnuków.

- Ogromny ruch, mnóstwo ludzi na protestuje na placach i ulicach. Nie zgadzamy się na to, co zrobił Łukaszenka z wyborami, ich wynik był inny. Na to, co robi z Białorusią, jak potwornie potraktował ludzi na pokojowych demonstracjach.

10.08.2020 r. Protesty w Mińsku Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

- Sam ją sprowokował brutalnymi "rozgonami". Biciem, polowaniem na młodych bezbronnych ludzi. Milicja zwijała ich za nic, na ulicach, pod sklepami, jak wracali z pracy. To było okropne, przerażające. I ludzie wyszli protestować. Połączyła ich niezgoda na ohydną agresję. Wyłączyli nam internet, a jak wrócił, Białorusini zaczęli pisać, co z nimi robił Łukaszenka i jego uzbrojone służby. Te wszystkie opowieści w internecie o więzieniach i torturach budowały solidarność społeczeństwa. Że nie można tego darować, nie ujdzie mu to na sucho. To był prawdziwy przełom. Staliśmy się silniejsi. Nigdy nie myślałam, że coś takiego zobaczę w moim kraju.

A strach?

Był i jest. Wciąż się boję, choć niby ustąpili. Już nie aresztują, kogo się da. Duża w tym zasługa kobiet. W Mińsku i innych miastach tworzą ludzkie pokojowe łańcuchy. Stoją wszędzie z białymi kwiatami, z dziećmi, wnukami. Tu jest mnóstwo życzliwości i wsparcia, takiej wzajemnej pomocy. Kobiety przynoszą jedzenie, wodę i kwiaty.

9.08.2020, Mińsk, protesty po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

Mało kto wierzy, że kwiatami wygra się z uzbrojonymi milicjantami i funkcjonariuszami, ale wierzymy, że ten bunt ma sens. W strajki, które wybuchają w fabrykach. Oni muszą się z nimi liczyć. I w to, że jest nas naprawdę dużo. Nie da się wszystkich zastraszyć i pozamykać.

Łukaszenka zwołał swój wiec. Straszył, obrażał, nazywał szczurami. Jaki to przyniesie skutek?

- A to mało kogo zdziwiło. To jego zwyczajny codzienny język. To jego natura. Ten jego wiec nie był spontaniczny. Czytamy w internecie o listach do przewodniczących obłasti, czyli białoruskich województw, ilu demonstrantów mieli dostarczyć. jak im się płaciło za dojazd i dawało wolne w pracy. Przyjeżdżali głównie z mniejszych miejscowości. Tam bardziej się boją o pracę, trudniej ją znaleźć, życie jest cięższe. W Mińsku już to tak nie działa.

Łukaszenka będzie się ratował rosyjską armią?

Tego najbardziej się boję. Tu nasłuchuje się bardzo, co zrobi Rosja. Słucham różnych politologów i oni mówią, że Rosja nie zdecyduje się na agresję, nie ma tego w planach. Bo to się za bardzo im nie opłaca. Mimo podobieństw to jednak są inne kraje.

Uda się?

Bardzo w to wierzymy. Trudno przewidzieć, co się stanie w najbliższych dniach. Według mnie brakuje liderów protestów, zwłaszcza teraz. Na razie wszystko toczy się z rozpędu. Jesteśmy razem, ale za chwilę może przyjść zmęczenie i pytania co robić dalej, jak naciskać, żeby Łukaszenka się poddał.

