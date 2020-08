Rozmowę z trenerem Miłoszewskim na swojej stronie opublikował klub. Przygotowania do sezonu trwają pełną parą, choć nie jest łatwo - szkoleniowiec przyznaje, że z powodu wymiany niemal całego składu drużyna od nowa musi uczyć się systemu Żana Tabaka.

- Nowy zespół, nowi ludzie, muszą się wdrożyć w nowy system. Nie jest łatwo, ale nikt nie mówił, że będzie. Tego się trzymamy i pracujemy cierpliwie - stwierdza Miłoszewski.

W rozmowie nie mogło zabraknąć pytań o Przemysława Karnowskiego i nadzieje, jakie z jego osobą wiąże sztab szkoleniowy.

- Znam go ze zgrupowań reprezentacji, oglądałem jego występy w NCAA i lidze hiszpańskiej. Powiem szczerze, jestem zbudowany jedną sprawą: wygląda dobrze fizycznie. Nie jest "zapuszczony", jak wszyscy się spodziewają. Naprawdę dobrze wygląda. A co do przyszłości, to wszystko jest powiązane z jego zdrowiem - tłumaczy asystent trenera Tabaka.

Całą rozmowę możecie wysłuchać na poniższym nagraniu.