Czesław Grabowski, dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej przyszedł na pikietę pod galerię BWA dla solidarności ze zbuntowaną Białorusią. Jego żona Olga od 10 lat mieszka w Zielonej Górze. Wyjechała do rodzinnego Mińska, gdzie trwają protesty przeciwko reżimowi Łukaszenki.

Czesław Grabowski, dyrektor Filharmonii zielonogórskiej Fot. Kacper Kubiak / Agencja Gaz

Czesław Grabowski: Bardzo ważny, do Olgi, mojej żony. Dzwoniła jej córka z Mińska. Ma 30 lat, od polityki stroniła, a teraz mówi: Babcia przyjeżdżaj do swojej trójki wnuków, trzeba się nimi zająć, a ja idę na protesty przeciwko Łukaszence. Nie trzeba było namawiać specjalnie, wsiadła do pociągu i za dwa dni była w Mińsku, któremu przygląda się teraz cały świat. Żona interesuje się polityką wschodnią, polską i europejską. Śledzi wydarzenia, toczy zażarte dyskusje, jest niepokorna. Chciała tam być.

Wytłumaczyła, że mi się nic nie stanie, poradzę sobie w domu. Teraz ważniejsze są te wnuki i ich przyszłość. Robi to dla nich. Woli, aby chłopcy kiedyś nie szli do wojska, jakie jest w tej chwili. W armii Łukaszenki wręcz niszczy się ludzi, tresuje do posłuszeństwa, łamie kręgosłupy.

Jak się poznaliście?

W mińskiej orkiestrze radiowej. Przez trzy lata byłem jej szefem. Olga była wiolonczelistką. Zauroczenie, a potem wspólne życie. To był wyjątkowy okres w moim życiu.

Martwi się pan?

- O nią, jej dzieci, rodzinę, znajomych. Znam wielu Białorusinów. Byłem tam wiele razy, pracowałem z nimi. Fantastyczni ludzie. Przyznam, że bardzo mnie zaskoczyli swoim buntem. Do tej pory myślałem, że są zbyt ulegli, pogodzeni z losem, z dyktatorskimi rządami.

To chyba nasze polskie powszechne odczucie. Żyjecie pod butem Łukaszenki tyle, może wam tak dobrze, nie przeszkadza, a przynajmniej nie boli.

- Coś w tym jest, to jak się okazało jeden z naszych stereotypów. Przyzwyczaili się do podległości, uważamy i głębiej nie zaglądamy w białoruskie głowy i dusze. A warto zajrzeć, by ich zrozumieć. Białorusin ma kilka swoich prawd: najważniejsze, że tamta straszna wojna się kończyła, mamy pokój, skromne, ale bezpieczne życie. W postrzeganiu swojej sytuacji wciąż żywa jest wojna. Białoruś okrutnie ucierpiała.

Historycy szacują, że zginęło ok. 30 proc. mieszkańców Białorusi. Były masowe mordy, pacyfikacje, żydowski Holocaust.

- O milionach ofiar wciąż się pamięta. Starsze pokolenia nie zapominają tych zbrodni. One są ich punktem odniesienia. To nas mocno różni od Białorusinów. To żyje w ich świadomości, stąd bierze się wyczuwalna niechęć i brak zaufania do Zachodu. Tyle że przyszły nowe pokolenia z innymi aspiracjami.

W Polsce odbieraliśmy Łukaszenkę jako dyktatora kabaretowego. Groźnego, ale śmiesznego, z kołchozowymi manierami.

Protesty i starcia z służbami reżimu, po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich na Białorusi. Mińsk, 9 sierpnia 2020 Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

- Pełna zgoda. Podśmiewaliśmy się z jego dziwactw, chwilami psychopatycznych zachowań. Groteskowy, ale nie do końca groźny. A to fałszywy obraz. Ostatnie brutalne rozprawianie się z pokojowymi demonstracjami powinno nas wyprowadzić z błędu. W swoich mińskich czasach zdarzyło mi się oglądać w białoruskiej telewizji obrady parlamentu. Lał deszcz, nie było jak wyjść domu. Siedziałem przed telewizorem oszołomiony tym, co widzę. Łukaszenka rządził, reszta była tłem. Rugał tych posłów, rozstawiał po kątach. Wskazywał palcem - ty zwolniony, ty też. Tego odwołamy, a tego awansujemy. Wyglądało to niesamowicie. Nikt się nie liczył, tylko Baćka.

Białoruś to jeden z ostatnich takich bastionów na świecie. Trzyma się Korea Północna, już się nawet Kuba sypnęła.

Trudno zrozumieć nam dzisiejszą Białoruś?

- Nie wiem, ale sam miałem z tym kłopot. Poznałem białoruską opozycyjną inteligencję. Są świetnie wykształceni, mają dużą wiedzę o świecie, a do zwykłych ludzi się nie przebijali. Ich idee pozostawały abstrakcją. Dla mnie to było niepojęte.

Godziny przegadałem ze Stanisławem Szuszkiewiczem o naszych krajach, o Unii Europejskiej. Tłumaczył, że Białorusini są realistami, bardziej myślą o własnym społeczeństwie obywatelskim niż wolności, o normalnym życiu bez opresji. Ich racje wyznacza geografia i realizm. Wiedzą, że Rosja ich nie puści do Unii. Z tego może być tylko kolejna wojna. Teraz straszą manewrami i napaścią NATO. Dla nas to oczywista bzdura, dla nich nie do końca.

Dzieje się tak pewnie dlatego, bo to młode państwo z raczkującą świadomością narodową. Ona na poważnie obudziła się po wyjściu ze Związku Radzieckiego.

W krajach bałtyckich duma narodowa wtedy wybuchła z ogromną siłą.

- Tam się jednak tliła przez dziesiątki lat i wybuchła. Białoruś jest odmienna.

Syndrom wojenny?

- Tak, jestem o tym przekonany. On jest najważniejszy. Coś podobnego widziałem tylko na Ukrainie. Kiedyś byłem z koncertem w Kijowie, akurat obchodzono dzień zwycięstwa nad Hitlerem. Z ciekawości poszedłem zobaczyć, jak wygląda gigantyczna parada. Zaszedłem na początek, gdzie się pochód formował. Zobaczyłem wielki tłum weteranów, obwieszonych orderami. Moją uwagę zwrócił jeden. Nie sfotografowałem, bo nie wypadało. On z przodu był cały ozłocony medalami. Odwrócił się i zobaczyłem starą podziurawioną marynarkę, wyżartą może przez mole. W tym starym łachu wyglądał niezwykle. Z przodu wieczny bohater, a z tyłu zniszczony życiem biedak. Dwa światy. Na tym etosie, ale jeszcze mocniej swoją rzeczywistość buduje też Białoruś.

Wybuchają strajki. To jest białoruski sierpień '80?

- Dziś Białorusini mają jeden cel: obalić Łukaszenkę. Za wszystkie krzywdy. A co dalej będzie, trudno przewidzieć. Są w ciężkim położeniu. Uzależnieni od Rosji czym się da, gazem, handlem, przemysłem. Do tego dochodzi zagrożenie militarne. Protest różni się m.in. tym od naszego sierpnia, że Białorusini nie mają swojego Wałęsy. Nie wiem, czy stanie się nim Swiatłana Cichanouska. W kampanii wyborczej z żoną słuchaliśmy jej, jak przemawia na wiecach. Dla nas jej wystąpienia brzmią naiwnie. Opowiadała zwykle o swoim codziennym życiu, co ją boli i wkurza. Tym trafiła do ich serc, w ogóle nie było tam wizji i programów politycznych. Pokazała marzenia o normalnej codzienności. Żeby nie bili, zamykali i przestali prześladować. O to się upominała.

Kultura i język białoruski odegra większą rolę w rewolcie?

- O to trudno. Białoruska kultura ze znaczkiem narodowym w języku pojawia się dopiero w XIX wieku. Pisać po białorusku uczy poeta Jakub Kołas, kodyfikuje słownik. Potem są kiepskie lata ZSRR. Nadzieja przychodzi za początkowego Łukaszenki. Białorusini liczą, że pokażą swoją odrębność. Nadzieja szybko znika. Język białoruski jest rugowany, tak jak symbole z biało-czerwoną flagą. Wygrały realia poradzieckie.

Kiedy byłem tam 10 lat temu, białoruski dało się usłyszeć w kościele, tam go tylko pielęgnowano. To przepiękny śpiewny język, gdzieś pomiędzy polskim a rosyjskim.

Kiedy pracowałem w Mińsku, moi zwierzchnicy lubili nawiązywać do naszych wspólnych korzeni. Bo Mickiewicz, Konopnicka, Orzeszkowa, Kościuszko. I do tego Stanisław Moniuszko, który mieszkał w Mińsku, o czym zaświadcza tablica na rynku. Dla Białorusinów jest wizytówką ich kultury narodowej.

Pokolenie młodych Białorusinów różni się od młodych Polaków?

- Niewiele. Sprawił to internet. Są tak samo otwarci na świat, chcą podróżować i żeby nie było granic. Uczyć się, robić kariery, szukać pracy i miejsc do życia i zmieniać je bez żalu. Młodzi białoruscy muzycy wręcz muszą wyjeżdżać za granicę, żeby szukać swojej szansy. W kraju jest tylko kilka orkiestr filharmonicznych.

Protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich w Białorusi Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

Nam się wciąż wydaje, że Białoruś zatrzymała się na poziomie zapadłej wsi. Nic bardziej mylnego. Mińsk jest dwumilionową metropolią, większą niż Warszawa. To piękne miasto, ze wspaniałą architekturą, nieprawdopodobnie zadbane. Co prawda widok brygad sprzątaczy na ulicach wygląda egzotycznie, ale faktycznie jest czysto. Oczywiście, jako cudzoziemiec masz wrażenie, że ktoś cię śledzi i się nie mylisz. To już oczywiście inna historia.

Niezależnie od tego jak, się skończą protesty na Białorusi, to powinniśmy im pomagać. Zrobili ogromny krok, by być normalnym krajem. Żona mi mówi tak: w Polsce się kłócicie, jesteście głęboko podzieleni, ale okrutnego bicia demonstrantów na ulicach nie ma. Trudno to sobie wyobrazić. Wy macie to już za sobą, PRL umarł, a Łukaszenka i jego milicja bezkarnie katują i więżą ludzi. To jednak ogromna różnica. Chciałbym, żeby Białorusini też już mieli to za sobą.

