Ostrzeżenie o silnych wiatrach obowiązuje od środy południa do wczesnych godzin porannych w czwartek. Synoptycy przewidują, że w tym czasie będą one osiągać średnią prędkość od 25 do 35 km/h. W porywach mogą dojść jednak nawet do 90 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia wichury IMGW ocenia na 90 proc.

Poza tym do końca weekendu cieszyć będziemy się słoneczną, umiarkowanie ciepłą pogodą. Do niedzieli temperatury w dzień utrzymywać się będą na poziomie 20 stopni Celsjusza (w nocy - około 14-15 stopni). Niebo często będzie przyjemnie zachmurzone i tylko niekiedy, w tym także w środę późnym popołudniem, wystąpić mogą przelotne opady deszczu.