65 480 to aktualna koronawirusowa statystyka zakażeń dla naszego kraju, licząc od początku marca br. Z kolei w regionie wynosi obecnie 660.

Gdzie wykryto nowe przypadki? Pięć w powiecie wschowskim, jedno w sulęcińskim, a trzy w Gorzowie.

W porównaniu do czwartku większy przyrost w województwie odnotowano, jeśli chodzi o wyzdrowienia. Liczba osób, których organizm zwalczył chorobę, wzrosła z 423 do 438 (w kraju ozdrowieńców jest 44 785). Na szczęście nie przybyło kolejnych zmarłych. Koronawirus od początki epidemii przyczynił się do śmierci 13 osób w woj. lubuskim – w Polsce zmarło 2018 osób.