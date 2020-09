Festiwal w Łagowie, podobnie jak w ostatnich latach prezentuje głównie kino Europy Środkowej i Wschodniej. Jury ocenia w konkursie także dokumenty i filmy i krótkometrażowe.

W tym roku w jury zasiadali m.in. znani reżyserzy Robert Gliński i Janusz Zaorski, aktorka Gabriela Muskała, krytyk filmowy Jerzy Armata oraz Sławomir Fijałkowski, menedżer kultury.

Brązowe Grono zdobył węgierski film "Ci, którzy pozostali" w reż. Barnabasa Tóthaza. - To przejmująca historia o nadziei, jaką daje spotkanie dwojga ludzi tragicznie doświadczonych przez wojnę - pisze jury.

Srebrne Grono, ex aequo, zdobyły filmy "Szarlatan" w reż. Agnieszki Holland (to produkcja czesko-polsko-irlandzka) oraz "Sala samobójców. Hejter" w reż. Jana Komasy.

Nagrodę Złotego Grona zdobył "Malowany ptak" w reż. Vaclava Marhoula (to produkcja czesko-słowacko-ukraińska). - Za uniwersalny i ponadczasowy obraz zła dający iskierkę nadziei - tłumaczy jury. Obraz jest adaptacją kontrowersyjnej powieści Jerzego Kosińskiego.

Jury wyróżniło film "Wszystko dla mojej matki" w reż. Małgorzaty Imielskiej.

Nagrodę Organizatorów im. Juliusza Burskiego zdobył obraz "PAN T" w reżyserii Marcina Krzyształowicza.

Grona za krótki metraż

W Konkursie Krótkich Filmów Fabularnych 49 oceniano 26 obrazów. Jury w składzie Tomasz Gąssowski (przewodniczący), Andrzej Goleniewski i István Krasztel przyznało "Grona":

Brązowe - filmowi „Casting ” w reż. Sándora Csoma.

Srebrne - filmowi „Marcel” w reż. Marcina Mikulskiego,

Złote - filmowi „Dalej jest dzień / Beyond Is the Day” w reż. Damiana Kocura.

Wyróżnienia przyznano filmowi "Kierowca autobusu" w reż. Davida Borbása oraz za kreacje aktorskie dla Very Venczel za rolę w filmie "Jak dotąd" reż. Kataliny Moldovai oraz Jadwigi Jankowskiej-Cieślak za rolę w "Porachunkach" w reż. Zuzanny Grajcewicz.

Nagrody dla dokumentów

W Konkursie Filmów Dokumentalnych 49 LLF wzięło udział 27 obrazów. Jury w składzie Jadwiga Hucková, Małgorzata Imielska i Mateusz Demski przyznało:

Brązowe Grono - filmowi "Syndrom zimowników" w reż. Piotra Jaworskiego,

Srebrne Grono - filmowi "Raj na ziemi" w reż. Jaroslava Vojtek. - Za poruszające ukazanie zawodowych i osobistych zmagań współczesnego reportera wojennego - pisze jury.

Złote Grono - filmowi "Guczo. Notatki z życia" reż. Marii Zmarz-Koczanowicz. Autorka kreśli portret Augusta Zamoyskiego, polskiego arystokraty i artysty,

Wyróżniono filmy "K2 własną drogą" w reż. Jany Poctovej oraz "Obłoki śmierci. Bolimów 1915" reż. Ireneusza Skruczaja.

