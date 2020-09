Adaptacja przyszłej siedziby domu samotnej matki w Zielonej Górze ma kosztować ok. 2 mln zł. Miasto już przeznaczyło na ten cel 870 tys. zł. - Chcemy wesprzeć adaptację, bo to ważna sprawa dla mieszkańców. To inicjatywa ponad podziałami - mówi marszałek Elżbieta Polak. Dotacja na adaptację zielonogórskiego "DSM" wyniesie 100 tys. zł. Taka sama kwota trafi do podobnej placówki w Gorzowie - z tym że wykorzystana zostanie przy remontach mieszkań chronionych dla matek.

Z inicjatywą wsparcia domów samotnych matek w obu stolicach wystąpili radni koalicji Obywatelskiej, PSL i SLD. Do pomysłu przekonali pozostałe kluby.