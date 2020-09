Inwestycja formalnie nie została jeszcze oddana, bo miasto zleciło wykonawcy dodatkowe prace, związane m.in. z budową fragmentu chodnika i podjazdu dla wózków. To elementy, których nie uwzględnił projekt budowlany, a które jako brakujące wskazali mieszkańcy.

Czekamy więc już tylko na ostatnie, kosmetyczne poprawki - sam obrazek z grubsza się nie zmieni i można śmiało pokusić się o ocenę zmian, jakie zaszły w Dolinie Gęśnika.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Co istotne, oszczędzono sporo dzikiej zieleni, a to dzięki skupieniu infrastruktury w dwóch rejonach - w pobliżu boiska orlik, gdzie i tak sporo było już nabudowane, oraz w pobliżu skrzyżowania z ul. Ludową. Druga z tych lokalizacji była wcześniej zupełnie dzika, dziś jest niejako centrum odmienionej Doliny z wielką plażą pośrodku. Na niej znajdziemy hamaki, a obok tarasy wypoczynkowe, sztucznie utworzony zbiornik retencyjny, nad którym można się ochłodzić, miejsce na ognisko, czy będące hitem, zawieszone centralnie nad kanałem Gęśnika, siatki do wylegiwania się. Te ostatnie były niestety już kilkukrotnie niszczone - czasem przez tnących siatki wandali, czasem przez źle korzystających z obiektu mieszkańców. Nie można po nich skakać!