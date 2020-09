W poniedziałek w "Dużym Formacie" ukazał się reportaż Mai Sałwackiej dotyczący sytuacji w zielonogórskim Domu Kombatanta. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności śmierci pensjonariuszy DPS-u, ocenia, że jest wybitnie rozwojowe, i nie wyklucza ekshumacji. W tej sprawie, na wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej, w piątek odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta.

"Wyborcza" otrzymała list od Krystyny Magdziarek z Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, działaczki Nowoczesnej.

- Kolejny raz Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze staje się obiektem zainteresowania prokuratury. Trudno uwierzyć, że człowiek człowiekowi mógł zrobić coś takiego - pisze Magdziarek.

- Wniosek jest jeden, za dużo władzy w nieodpowiednich rękach i brak reakcji na dziejące się zło - pisze zielonogórzanka. Proponuje, by zaangażować seniorów z Miejskiej Rady Seniorów do tzw. kontroli obywatelskiej w DPS-ie.

- Kontrola z perspektywy człowieka starszego mogłaby wnieść wiele dobrego. Obywatelska inicjatywa to gwarancja bezstronności. Może czas zastanowić się nad tym? Co możemy zrobić my, seniorzy, dla siebie? - pisze działaczka Nowoczesnej.

Magdziarek przyznaje, że w programie jej partii przewidziano wykorzystanie nowoczesnych osiągnięć techniki do opieki nad ludźmi starszymi. - Proponowaliśmy takie rozwiązania w trakcie kampanii samorządowej. Kiedy ludzie zawodzą, to inwestycja w "Zdalną opiekę nad seniorami" wydaje się być najlepszym wyjściem - pisze Krystyna Magdziarek.

