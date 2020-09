Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

IMGW wydał dla Zielonej Góry i całego województwa lubuskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia (w trzystopniowej skali) przed upałami. Ostrzeżenie obejmuje też część województwa dolnośląskiego. Jest ważne do wtorku.

– Prognozuje się upał. W poniedziałek lokalnie temperatura maksymalna wyniesie ok. 30 stopni Celsjusza, we wtorek od 29 do 31 stopni. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 13 do 15 stopni Celsjusza – informuje Przemysław Szrama, synoptyk IMGW.