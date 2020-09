Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Sprawę Domu Kombatanta przy ul. Lubuskiej opisała Maja Sałwacka w reportażu w "Dużym Formacie". Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci pensjonariuszy prowadzi prokuratura w Zielonej Górze. Mówi, że jest wybitnie rozwojowe, nie wyklucza ekshumacji.

Dziś o godz. 17 przed wejściem do Domu Kombatanta przy ul. Lubuskiej odbędzie się pikieta połączona ze zbiórką rzeczy, które zostaną przekazane pensjonariuszom miejskiego DPS-u. Organizuje ją grupa zielonogórzan związana m.in. z Ruchem Miejskim czy KOD-em, będą też przedstawiciele klubów seniora.

- Każdy zielonogórzanin będzie mógł przyjść, przynieść potrzebne pensjonariuszom przedmioty, okazać im wsparcie - mówi Tatiana Sawicka, zielonogórska psycholog, działaczka KOD-u. Sawicka w piątek zabrała głos podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta poświęconej Domowi Kombatanta. - Mam 67 lat. Czuję, że jestem już na progu starości. Moje zaangażowanie w tę sprawę wynika wyłącznie z odruchu serca. Widzę niedostatki związane z obchodzeniem się przez miasto z tematem osób starszych - mówi "Wyborczej". - Łączy nas to, że chcemy uzyskać odpowiedzi na pytania, które narzucają się same po przeczytaniu reportażu.

Swoją akcję organizatorzy nazwali "Akcją Serce". Na Facebooku tłumaczą: "Chcesz wesprzeć mieszkańców Domu Kombatanta? Okazać im troskę i zainteresowanie? Przyjdź pod bramę DPS w czwartek o 17. Przynieś to, czym chcesz się podzielić z pensjonariuszami, którzy siedzą odizolowani od świata zewnętrznego od lutego. Pokażmy swoje zainteresowanie przynosząc owoce, upieczone ciasto, książkę, słodycze czy krzyżówki. To, co każdy może dać od siebie".

