"Media, nauka, polityka" to tytuł debaty organizowanej przez oddział zielonogórski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i miejscowy klub „Tygodnika Powszechnego”. Debata dziś (21 września) o godz. 18 w Piekarni Cichej Kobiety przy ul. Fabrycznej 13.

W dyskusji udział wezmą socjolodzy i politolodzy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesorowie Lech Szczegóła i Mariusz Kwiatkowski. Obaj naukowcy zajmują się m.in. badaniem polskiej partycypacji politycznej, problematyką sieci i kapitału społecznego, stanu społeczeństwa obywatelskiego.

Tematy debaty to: "Obiektywizm w mediach, nadzieja czy iluzja?", "Pluralizm, równowaga czy dominacja w mediach?".

Debatę poprowadzi Konrad Stanglewicz, wieloletni dziennikarz i redaktor Radia Zachód. - Ciekaw jestem tego spotkania, bo zbiega się ono z zamknięciem mojej obecności na antenie Radia Zachód. Liczę na otwartą krytyczną dyskusję, bez duserów. Jeśli nie mówić, co się myśli, to po co w ogóle myśleć - pisze w sieci Stanglewicz.

Po debacie, w części pt. "Konrad Stanglewicz. Człowiek – Obywatel – Radiowiec", o znanym radiowcu opowiedzą jego przyjaciele i współpracownicy.

Początek spotkania w poniedziałek 21 września o godz. 18 w Piekarni Cichej Kobiety.

