Gospodarzem Konwentu Marszałków co pół roku jest inne województwo, każdemu regionowi prezydencja przypada więc raz na osiem lat. Druga połowa 2020 r. to czas województwa lubuskiego.

Podczas prezydencji marszałkowie organizują konwentowe spotkania i debaty. Na obrady zapraszani są eksperci z Polski i zagranicy, ministrowie, przedstawiciele Unii Europejskiej. Konwent jest głosem marszałków w najważniejszych sprawach krajowej i unijnej samorządności, gospodarki, edukacji, polityki społecznej i zdrowotnej. Ocenia proponowane zmiany prawne. Z konwentów do rządu, ministerstw, urzędów i instytucji centralnych płyną uzgadniane stanowiska marszałków.

Z Lubniewic nad jeziorem Lubiąż, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach lubuskiej prezydencji, marszałkowie przegłosowali 14 stanowisk m.in. o funduszach unijnych w przyszłej perspektywie 2021-27, złagodzenia skutków pandemii COVID-19, zmianach w procedurach zakupów środków medycznych w czasie pandemii koronawirusa czy korzystania z unijnej pomocy w ramach inicjatywy REACT-EU. Postulaty marszałków dotyczyły także szkoleń lekarzy, działania ośrodków adopcyjnych i ewidencjonowania zabytków w muzeach.

– To głos i postulaty wszystkich marszałków, ustalone i przegłosowane jednogłośnie, mimo politycznych podziałów – tłumaczy Elżbieta Polak, marszałek woj. lubuskiego.

Połową polskich województw rządzą marszałkowie z PiS lub ich koalicjanci, drugą z obozu Koalicji Obywatelskiej i PSL.

Fundusze ponadnarodowe

Przed marszałkami kolejny konwent. Odbędzie się w dniach 24-25 września w Zielonej Górze. W programie trzy najważniejsze bloki tematyczne tematy: oświata w czasie pandemii, ekologia i zmiany klimatyczne oraz ochrona zdrowia. Na konwent zostali zaproszeni ministrowie edukacji, klimatu i zdrowia.

Nie zabraknie tematów unijnych. Udział w konwencie potwierdziła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Podsumuje nabór projektów do Krajowego Programu Odbudowy. Pomysły na inwestycje warte miliardy złotych powinny zostać ocenione do końca roku.

O projektach ponadnarodowych opowie Magda de Carli z Komisji Europejskiej. – To spora szansa dla regionów. Przyzwyczailiśmy się do krajowych programów, tymczasem duże pieniądze są do zdobycia w samej Brukseli, właśnie z programów transnarodowych – przypomina marszałek Polak.

O jednym z takich programów w parku Mużakowskim na granicy polsko-niemieckiej opowie Michael Kretschmer, premier Saksonii. Z polskim marszałkami połączy się online.

Zdrowie, edukacja, ekologia

W bloku edukacyjnym usłyszymy – całe obrady można śledzić w internecie na lubuskie.pl – ekspertów z uczelni i organizacji pozarządowych. Tematy: bańki szkolne i edukacja w czasie pocovidowym. M.in. wystąpią Alina Kozińska-Bałdyga, prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych i Iwona Wendel z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czy w dobie epidemii warto szczepić się przeciwko grypie? Jakie są fakty, jakie narosły mity? O tym opowie prof. Maria Gańczak, szef Katedry Chorób Zakaźnych w Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W bloku poświęconym kryzysowi klimatycznemu usłyszymy Pawła Szypulskiego z Greenpeace Polska oraz Michała Olszewskiego, redaktora naczelnego krakowskiej „Gazety Wyborczej”.

– Przed nami i województwami stoją ogromne wyzwania związane z polityką neutralności klimatycznej, ogłoszonej przez Unię Europejską – mówi Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej. – To już nie tylko przedsięwzięcia z dziedziny energetyki wiatrowej, słonecznej i wodnej. „Zielony Ład” wkracza do transportu, budownictwa i do wielu dziedzin naszego życia. Czeka nas rewizja wszystkiego, co mamy w tradycyjnej energetyce. Cel niskoemisyjnej gospodarki jest jeden: czyste powietrze. Na jego osiągnięcie Unia przewiduje ogromne pieniądze.

Program Konwentu Marszałków. Obrady i dyskusje z udziałem ekspertów. Relacje na żywo w internecie



Konwent Marszałków do oglądania w internecie na:

lubuskie.pl i konwent.lubuskie.pl