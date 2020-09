Nikt nie był przygotowany na pandemię koronawirusa. Nasz lockdown w porównaniu z chińskim był zabawą – tłumaczył marszałkom w końcu lipca prof. Andrzej Horban, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, na ostatnim konwencie w Lubniewicach w Lubuskiem.

W Polsce liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła właśnie 80 tys. Od marca zmarło w związku z COVID-19 ponad 2,3 tys. chorych. Przyrost zakażeń jest na wysokiej fali, jak na polskie wskaźniki. Od czasu, gdy marszałkowie obradowali w Lubniewicach, przybyło ponad 32 tys. przypadków, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o ponad 600.

Prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych Fot. Władysław Czulak

Polska krzywa wygląda groźnie. Inaczej sprawa ma się na zachodzie Europy – twierdzi prof. Horban. – To nie jest nowa choroba. Znamy koronawirusy od zawsze. Chociaż epidemia tego koronawirusa, którą tak się świat zachwycił, niesie ze sobą 10-procentowe ryzyko śmierci, a tymczasem na Bliskim Wschodzie szaleje koronawirus, który zbiera 30-procentowe żniwo.

Przyznaje, że naukowcy osiągnęli mistrzostwo w szybkości opracowania testów na koronawirusa SARS-CoV-2. Minusy? Wysoka śmiertelność osób chorych na COVID-19, które musiały zostać podłączone do respiratorów.

REKLAMA

– I będzie tak, jeśli jedna pielęgniarka będzie przypisana do 10 łóżek, jeden lekarz do 20. Pacjenci nie mają szans – wyliczał. Ocenia, że chiński lockdown podziałał, bo cechował się ścisłym reżimem. – Ten w Polsce był zabawą – przyznał prof. Horban. Stwierdził, że jeśli przyjąć, że na COVID-19 zachoruje od 17 do 30 mln osób, to aż 2-3 mln z nich będą wymagać użycia respiratora.

– W skali świata jesteśmy w środku pandemii – przekonywał prof. Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. – Obecnie pracujemy w grupie naukowców, aby przewidzieć możliwe scenariusze związanie z koronawirusem. Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach przedstawimy wspólne stanowisko w tej sprawie.

Prof. Pyrć zaznaczał: – Nie znamy długoterminowych efektów tej choroby. Coraz więcej jest dowodów, że może powodować większe spustoszenie w organizmie, niż się wydawało. Doniesienia ze świata pokazują, że koronawirus powoduje trwałe uszkodzenia.

„To nie był pacjent zero”

Szpitale podlegające marszałkom od początku pandemii były na pierwszej linii walki z chorobą. Przyjmowały pierwszych pacjentów na swoich oddziałach zakaźnych. Do dziś marszałkowie wydali setki milionów złotych z unijnych funduszy (za zgodą Komisji Europejskiej) na wyposażenie lecznic i zakup środków ochrony, tworzenie zakaźnych szpitali jednoimiennych.

Konwent Marszałków, obrady. Lubniewice 31 lipca 2020. Na zdj dr Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Fot. Władysław Czulak/AG

– Zadzwonili o 6 rano z ministerstwa i powiedzieli, że mamy pacjenta z koronawirusem. Kazali siedzieć cicho, bo na godz. 9 zwołali konferencję – wspomina pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce Jacek Smykał, szef kliniki chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Był 6 marca.

REKLAMA

Dziś zielonogórscy zakaźnicy wiedzą, że to nie był „pacjent zero”. – Jestem tego pewien – zapewnia Smykał. Oddział okrzepł, jest świetnie przygotowany. Są stanowiska do dializy chorych, łóżka OIOM-owe. Ruszyło laboratorium do testów na koronawirusa.

– Są śluzy, osobne miejsce do administracji, dobrze wyposażone laboratorium, wszystko dzięki samorządowi – wylicza Smykał. Personel nauczył się pracy w najostrzejszym reżimie sanitarnym już wcześniej, gdy w szpitalu potwierdzono bakterię New Delhi. – Nikt się nie zaraził, nie było żadnych wpadek. Myśmy się na tej bakterii wyłożyli, ale szybko wdrożyliśmy, przećwiczyliśmy procedury, które teraz zaprocentowały.

– Wiele przypadków nie powinno do nas trafić, ale tak właśnie działają przychodnie. Wystarczy gorączka, a to my musimy diagnozować pacjenta. Tak nie powinno być, bo większość osób nie wymaga hospitalizacji – zastrzega.

Problemem jest leczenie dzieci chorych na COVID-19. Szczególnie może to być kłopotliwe podczas roku szkolnego. Na to uwagę na konwencie w Lubniewicach zwracało wielu marszałków.

Dobre laboratoria i szybkie zakupy

Według prof. Horbana najpilniejszym wyzwaniem są laboratoria, które mogłyby szybko diagnozować pacjentów. – Powinny one pracować 24 godziny na dobę. Przebudowane powinny zostać także szpitale. Oczywiście najlepszy scenariusz to pojedyncza sala z własną łazienką i śluzą dla każdego pacjenta. Oczywiście nikt tego nagle nie wybuduje, ale te 49 byłych wojewódzkich szpitali powinno mieć wszystko, żeby móc przyjąć każdego pacjenta. Każdy musi być traktowany jak potencjalny podejrzany, więc na początku separatka jest zbawienna – mówił.

Marszałkowie postulowali w Lubniewicach uelastycznienie procedur przy zakupach sprzętu medycznego w walce z koronawirusem, zwiększenie wysokości świadczeń z NFZ i szybkie rozliczenia ze szpitalami. – Bo chcemy uniknąć zadłużania lecznic.

W przegłosowanym stanowisku domagają się od ministrów rozwoju i zdrowia m.in. „zniesienia warunku uzyskania opinii o celowości dla inwestycji zarówno zakupowych, jak i budowlanych, które dotyczą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”.

Zielony ład, oświatowe bańki, pandemia w regionach. Marszałkowie zjeżdżają na konwent

W kraju znów prawie tysiąc nowych zakażeń koronawirusem, w Lubuskiem - 20. Zmarło 28 osób