Gdy w końcu lipca w Lubniewicach obradowali marszałkowie i eksperci, w Brukseli zapadały kluczowe decyzje o budżecie Unii Europejskiej na następne siedem lat.

Przypomnijmy. Szefowie państw Unii Europejskiej uzgodnili budżet podstawowy na 1074 mld euro. Do tego doszedł Fundusz Odbudowy wart 750 mld euro (390 mld w dotacjach oraz 360 mld euro w tanich pożyczkach) na najbliższe cztery lata. Z finansowego tortu Polsce może przypaść – jak się wstępnie szacuje – ok. 125 mld euro oraz 34 mld euro w pożyczkach.

Nie ciąć w regionach

Marszałkowie chcą poznać „architekturę podziału” pieniędzy dla regionów. Ofertę jesienią Komisji Europejskiej ma przedstawić polski rząd. Opinia marszałków, wyrażona w jednym ze stanowisk z ostatniego Konwentu jest klarowna. W sprawie podziału pieniędzy na unijne programy regionalne w perspektywie UE na lata 2021-2027 mówią jednym głosem. – Utrzymajmy obecny model. Sprawdzony, skuteczny – oceniają. Dziś zarządzają 40 proc. funduszy europejskich. Pozostała część to krajowe programy ministerialne.

Postulują:

– utrzymanie „proporcji podziału alokacji pomiędzy programy krajowe i regionalne z obecnej perspektywy 2014-2021”

– brak zgody na cięcia budżetów tych programów wykraczające poza redukcję alokacji.

– przejrzyste i oparte o czytelne zasady metodologii podziału środków.

– zmniejszenie alokacji na programy regionalne będzie miało negatywne konsekwencje dla rozwoju regionów – napisali marszałkowie. – Scenariusze uwzględniające redukcję środków zarządzanych przez regiony, byłyby faktycznym ograniczeniem działań samorządów, w tym także możliwości rozwoju regionów.

Nie dzielić Mazowsza

Konwent marszałków, Lubniewice, lipiec 2020 r. Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski

Z każdym kolejnym Konwentem marszałkowie powinni wiedzieć więcej o przyszłych funduszach z Unii. Istotny będzie także podział na regiony słabiej rozwinięte (np. województwa Polski Wschodniej oraz Lubuskie, Zachodniopomorskie) oraz w trakcie transformacji (Dolny Śląsk czy Wielkopolska). Wiąże się to z podziałem dotacji w porównaniu z poprzednią perspektywą unijną. Pierwsza grupa mogłaby liczyć na 85 proc. kwot, druga – 70 proc. Polska Wschodnia miałaby dodatkowo dostać 600 mln euro w ramach specjalnego programu. Osobna rzecz ma się z Mazowszem. Rząd planuje podział województwa na stołeczne i mazowieckie. – Wówczas sama Warszawa dostałaby 40 proc. środków – tłumaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Z marszałkami łączyła się online.

Marszałkowie sprzeciwiają się „krojeniu” Mazowsza. – To równie nieprzemyślany pomysł, jak powrót do podziału Polski na 49 województw – tłumaczy Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski. Jego zdaniem podział Mazowsza narusza sprawdzony model z silnymi 16 regionami. – Pokazały, jak skutecznie wydawać fundusze unijne. Takiego zdecentralizowanego modelu zazdroszczą nam w Europie. Unia oczekuje silnych województw, nie słabych – mówi Geblewicz.

Nowa opowieść o Unii

– Europę stworzyły katastrofy, a rozwijały kryzysy. Dzisiaj jedną z częściej powtarzanych prawd jest „tak dobrego kryzysu nie można zmarnować”. Spotkało nas nieszczęście, ale mamy np. dwa budżety zamiast jednego. Europa ma teraz szanse przejść od swojej opowieści, tego uzasadnienia powojennego, że jest projektem pokojowym – ma szansę opowiedzieć na nowo, po co jest. Teraz jest to dla nas test, czy to się uda, czy nas wzmocni – mówi Marek Prawda, dyrektor Komisji Europejskiej w Polsce.

Nowa opowieść to efekt pandemii koronawirusa i globalnych uwarunkowań. – Pandemia napsuła wiele krwi – dużo reakcji urzędników było schematycznych, negatywnych. Trudno komuś robić wyrzuty, ale tak było. Przez kilka tygodni mieliśmy poczucie chaosu i bezradności. Blokowanie transportu sprzętu medycznego, każdy kraj miał swoje przepisy, które nagle wyciągał – stworzył się wyścig po maseczki. Kładło się to cieniem na atmosferze w Unii, to był smutny spektakl z udziałem narodowych egoizmów – opowiada Prawda.

Europa bez satrapii

Unia – zdaniem Prawdy – zareagowała skutecznie, tyle na ile mogła. Bruksela zawiesiła reguły fiskalne i wprowadziła najbardziej elastyczne w historii UE zasady pomocy państwowej. – Komisja Europejska zatwierdzała wielomiliardowe pakiety. Ich wartość sięgnęła 62,7 miliarda euro, w tym pomocy dla przedsiębiorstw. Uruchomiono program powrotów do domu w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. Kosztował 75 mln euro. Podczas pandemii skorzystało z niego ponad 59 tys. obywateli państw UE, w tym Polacy.

– Europa będzie ta sama, ale nie taka sama. Nadchodzi moment ważnych decyzji o federacyjności Europy. Jest zdecydowanie więcej zrozumienia dla suwerenności państw. Będzie jej więcej, co nie znaczy przymykania oczu na naruszanie demokracji. Nie po to państwa podpisują traktaty, by budować satrapie i półdyktatury – mówi Prawda.

Todd o Unii, kasie i województwach





Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej:

Chcę podkreślić cztery istotne praktyczne kwestie – pierwsza z nich dotyczy przyszłej architektury programów. To kwestia, która utrudniała przygotowania i musi być wkrótce wyjaśniona. Do kluczowych kwestii zalicza się proponowany nowy krajowy program rozwoju obszarów zmarginalizowanych oraz program „Polska Wschodnia”. Stanowiska komisji zostaną wkrótce określone. Na tym etapie powiem jedynie, że nadal opowiadamy się za silnymi programami regularnymi, opierającymi się na istniejącym już modelu. Opowiadamy się za jednym programem dla woj. mazowieckiego – wspólnego dla mniej i bardziej rozwiniętych terenów, a nie za dwoma programami. Po drugie, chciałbym zaapelować, aby zasady krajowe były możliwie proste i skuteczne. Polska pozostaje największym beneficjentem środków z polityki spójności i wasze rozwiązania postrzegane są jako sprawdzony model. Obszar, w którym można i należałoby coś zmienić, to ograniczenie biurokracji, na przykład przy wyborze projektów.

