Janusz Kubicki, który z powodu pandemii zamknął wcześniej wszystkie place zabaw, boiska, sale sportowe, odwołał imprezy, ograniczył pracę urzędów, a także zamierza zawiesić bezprawnie budżet obywatelski i który nie ma nic przeciwko, że przewodniczący rady miasta od marca zwołuje obrady online, mimo że zazwyczaj radni niewiele słyszą i sesje odklepywane są po fuszersku – ten sam Janusz Kubicki od jakiegoś czasu zaczął forsować tezę o „koronaściemie”. Prezydent nie pisze wprost, że koronawirus nie istnieje, ale podsyca atmosferę. I zbiera poklask. Sam komentarze o światowym spisku przyjmuje bez słowa sprzeciwu.

Żeby było śmieszniej, po ukazaniu się reportażu „Wyborczej” o patologiach w zielonogórskim DPS-ie dla Kombatantów prezydent Zielonej Góry napisał na Facebooku, że artykuł to zemsta mainstreamowych mediów za jego niepopularne opinie. Z jakiegoś powodu wielu uwierzyło, choć przecież sprawę od paru miesięcy bada prokuratura. Śledczy mówią, że materiał dowodowy jest wstrząsający.

Radny przeciw tłumowi

Pisanie głupot w sieci wypomniał Kubickiemu Sebastian Ciemnoczołowski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku lubuskim. Przychylał się raczej do tezy, że prezydent rzeczywiście wierzy w spisek, aniżeli działa z chłodną polityczną kalkulacją.

„Trudno komentować poważnie coś, co jest niepoważne, groteskowe i nieodpowiedzialne. Prezydenta słuchają mieszkańcy, właściciele firm, rodzice wysyłający dzieci do szkół zarządzanych przez miasto” – pisał Ciemnoczołowski na Facebooku. Kubickiemu zalazł za skórę ostrym stwierdzeniem o wątpliwościach, co do jego dalszej „zdolności emocjonalnej i psychofizycznej do kierowania zadaniami miasta”.

„Nie zdziwiłbym się, gdyby rząd zaczął rozważać wprowadzenie zarządu komisarycznego w Zielonej Górze” – pisał szef klubu KO.

Kubickiemu wiarę w spisek wypominał w ostatnim miesiącu regularnie.

I popłynął hejt

„Ty sprzedawczyku, ty pomiocie, ty komunistyczna zarazo. Wara od wolnych ludzi. Wolni ludzie zwyciaza. A smieci twojego pokroju pojda siedziec" [pisownia oryginalna] – czytał niedługo później Ciemnoczołowski na swoim Messengerze. Autor wiadomości tłumaczy, że to w obronie prezydenta.

„Ty sprzedajny sk***ysynu ile ci zaplacili za mowienie tych klamstw oby jakis zyczliwy sie znalazl i ci noge podłożył” – pisze następny hejter.

Radny sejmiku wiadomości postanowił opublikować na Facebooku. Nazwiska nadawców zamazał. Oczekuje jednak komentarza ze strony prezydenta.

„Tak pana część elektoratu się do mnie odezwała za to, że miałem czelność nie zgodzić się z pana rewelacyjnymi teoriami na temat masońskich spisków i »koronaściemy«. Co pan na to?” – pisze Ciemnoczołowski. Zapowiada, że zgłosi sprawę do prokuratury.

Prezydent nie odniósł się do treści posta.

Sebastian Ciemnoczołowski wypomniał Januszowi Kubickiemu, że głupio robi popularyzująć teorię o 'koronaściemie'. Zwolennicy prezydenta obrzucili radnego PO hejtem fot. Facebook/Sebastian Ciemnoczołowski