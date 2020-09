1 ZDJĘCIE Korytarz życia na lubuskim odcinku autostrady A2 (lubuska policja)

Na autostradzie A2 pod Świebodzinem doszło do niebezpiecznego wypadku. Policja chwali kierowców, którzy utworzyli korytarz życia - pogotowie nie miało problemu, by dotrzeć do rannych. - Do wyeliminowania został jeden zły nawyk - podpowiadają mundurowi.