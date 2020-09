Pierwsze zakażenie u nauczyciela „Plastyka” wykryto kilkanaście dni temu. W szkole zarządzono kwarantannę i dezynfekcję, by po paru dniach wróciła już do normalnego funkcjonowania. To się udało, ale na krótko. Parę dni temu okazało się bowiem, że wirusa złapał kolejny z pracowników szkoły.

W ub. czwartek dyrektorka szkoły podjęła decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć (w szkole uczy się 12 klas) i przejściu na zdalne nauczanie. Wcześniej dostała odpowiednią zgodę od sanepidu.