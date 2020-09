Szok i niedowierzanie, bo to właśnie z nazwą Stelmet związanych jest osiem ostatnich lat koszykarskiego klubu z Zielonej Góry. Umowę podpisywano w lipcu 2012 r., dwa lata po powrocie Zastalu do ekstraklasy i parę miesięcy po wywalczeniu brązowych medali, wtedy pierwszych w historii organizacji. Po wejściu na pokład Stelmetu rozpoczęło się trwające osiem lat niemal nieprzerwane pasmo sukcesów. Klub zdobył w tym czasie pięć mistrzostw kraju, raz skończył na drugim stopniu podium. Graliśmy w Eurolidze, Eurocupie, Lidze Mistrzów czy wreszcie rosyjskiej lidze VTB.

- Stelmet już na zawsze będzie kojarzył się z zielonogórską koszykówką w najlepszym wydaniu. Mimo że nasze drogi dziś się rozchodzą, to rozstajemy się w przyjaźni i zgodzie. Rozstajemy się ogromnie wdzięczni firmie pana Stanisława Bieńkowskiego za pomoc i finansowe wsparcie w ciągu ostatnich siedmiu sezonów - oznajmia klub na swojej stronie internetowej.

W środę wieczorem zielonogórski klub podejmuje we własnej hali MKS Dąbrowa Górnicza. Jak się dowiedzieliśmy, będzie to ostatni występ pod szyldem Stelmet. Potem klub wróci do swej tradycyjnej nazwy Zastal. Chyba że w ekspresowym tempie uda się znaleźć nowego, hojnego sponsora.

Stelmet to firma wywodząca się z Zielonej Góry, jeden z największych producentów drewnianej architektury ogrodowej w Europie. Żyje głównie z eksportu, bo ponad 95 proc. jej produktów trafia na rynki zagraniczne. Najwięcej do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch. Z tego też powodu Stelmet mocno ucierpiał na kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Na wiosnę, w okresie, gdy produkuje najwięcej (by sprzedać na sezon letni), spółka musiała zamknąć wszystkie linie produkcyjne.