Wczoraj, po tym gdy upubliczniono, że dyrektor DPS-u, dostał 15 tys. zł nagrody za walkę z koronawirusem, ten podał się do dymisji.

W placówce trwa prokuratorskie śledztwo, kontroluje ją wojewoda. To pokłosie zgłoszeń rodzin mieszkańców, którzy mają wątpliwości dotyczące okoliczności śmierci swoich bliskich.

Prezydent Janusz Kubicki od początku bronił dyrektora. Po publikacji reportażu o nieprawidłowościach w tym DPS-ie w "Dużym Formacie Gazety Wyborczej" uznał, że to zemsta mainstreamowych mediów za to, że opisał „koronaściemę” z udziałem prezydenta Warszawy.

Kubicki pod koniec sierpnia zaczął podważać publicznie zagrożenie pandemią koronawirusa i wietrzyć ogólnoświatowe spiski, w których palce miał maczać Rafał Trzaskowski, Grupa Bilderberg i Chińczycy.

Za mało opiekunek

Tymczasem, po wybuchu epidemii, DPS zmaga się z brakiem personelu. Miasto podaje, że w DPS-ie pracuje 24 pracowników i kilka oddelegowanych osób z Caritasu i MOPS-u. Normalnie w placówce pracuje 120 osób.

Pracownicy informują "Wyborczą", że na zmianie jest ok. 4-5 wykwalifikowanych opiekunek, bo wielu pracowników, które wlicza miasto do zabezpieczenia opieki, to np. praczki; dyrektor techniczny, księgowa, którzy siedzą w biurach.

Dopiero od środy (30 września) opiekunom pomaga kilku wolontariuszy. Dziś pomagali urzędnicy.

Michałowski nie wytrzymał

Po dymisji dyrektora DPS rządził Waldemar Michałowski, szef sztabu kryzysowego w mieście. Zrezygnował z misji po jednym dniu pracy.

– Jak zobaczył bałagan, który zostawił po sobie poprzedni dyrektor, powiedział, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom DPS-u, jest niemożliwe. Nie weźmie na siebie takiej odpowiedzialności, bo narażałby zdrowie niewinnych osób. Nie wytrzymał presji dyrektor Haręźlak, ta była ogromna – mówią Wyborczej pracownicy. I dodają, że rozumieją decyzję Michałowskiego.

– DPS tonie, nikt nie będzie brał na siebie odpowiedzialności karnej za błędy poprzednich dyrektorów – mówią.

Waldemar Michałowski nie chciał rozmawiać z "Wyborczą". Odesłał nas do rzecznika miasta.

Informację o jego odejściu potwierdza jednak biuro wojewody.

– To prawda. Szef sztabu kryzysowego nie będzie zarządzał domem. Zrezygnował – mówi Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody. I przyznaje, że służby wojewody interesują się sytuacją.

– Wojewoda będzie dziś rozmawiał z prezydentem Zielonej Góry na specjalnej wideokonferencji. Potem poinformujemy opinię publiczną, co ustalono - mówi Zieleński.

Wiadomo, że prezydent Janusz Kubicki wcześniej wnioskował o pomoc 22 żołnierzy.

Wojewoda na ratunek

Wojewoda ma także przyjrzeć się procedurom DPS-u. Bo, wg pracowników łamany jest tam reżim sanitarny.

Ci sami pracownicy opiekują się zdrowymi i chorymi osobami. Informację tę potwierdziła wczoraj Wioleta Haręźlak, dyrektor nadzorująca pracę m.in. DPS-ów. Urzędniczka nie widzi w procedurach nic złego. Uważa, że tak postępują inne DPS-y i szpitale w Polsce. Przyznaje, że jest zbyt mało personelu, by podzielić go na grupy.

Jak bardzo może być to groźne? Gdy 3 września wykryto koronawirusa u jednej z mieszkanek, umieszczono ją w izolatce. Nie oddelegowano jednak osobnego personelu do opieki nad nią. Pielęgniarki i opiekunki opiekowały się także pozostałymi 180 mieszkańcami, miały kontakt z pracownikami. 27 września było zakażonych już ponad 40 osób. COVID-19 wykryto znowu u pierwszej zakażonej pensjonariuszki.

- Będziemy to wszystko sprawdzać - zapewnia Karol Zieleński.

Pracownicy podają także, że choć oni są skoszarowani w ośrodku w Drzonkowie, dyrektor Haręźlak wraca po wizycie w DPS do urzędu, albo do domu.

- A przecież wychodzi z największego ogniska wirusa w regionie - dziwią się.

Haręźlak rządzi domem

Zarządzania domem nie podjął się dyrektor MOPS Mieczysław Jerulank (jest po 60. r.ż.). Domem będzie zarządzać Wioleta Haręźlak, dyrektor nadzorująca m.in. pracę DPS-ów w urzędzie.

Pracownicy podają, że dziś rano podawała pensjonariuszom śniadanie.

Pomagać jej miał Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. A to oznacza, że od dziś prezydent musi przebywać na 10-dniowej kwarantannie.

– Mamy nadzieję, że nie jest to akcja marketingowa i prezydent będzie pomagał opiekunom przez te 10 dni. Będzie z skoszarowany z innymi pracownikami w ośrodku w Drzonkowie. Musi się przygotować na to, że opiekunowie nie widzą swoich rodzin, więc on także nie będzie mógł się kontaktować z bliskimi – mówią pracownicy DPS-u. I podają, że by opiekować się mieszkańcami, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie i wykonane badania. Także czy nie jest się chorym na COVID-19.

– Pani Haręźlak ani prezydent Kubicki nie mogą karmić, przebierać pensjonariuszy, nie mogą ich myć. Mogą natomiast myć podłogi, toalety, rozwozić wózkiem jedzenie, wynosić kosze nieczystych pampersów. Taka pomoc jest dla opiekunów bezcenna i liczymy, że będą to robić – mówią pracownicy DPS. Przyznają, że opiekunki, które są zamknięte w domu, słaniają się na nogach, są u kresu sił.

– Dlatego liczymy jednak, że miasto podejdzie do sprawy poważnie. Zapłaci za profesjonalne opiekunki. To nie jest zabawa w ocieplanie wizerunku, chcemy realnej pomocy – mówią.

