Od 1 września uczniowie wrócili do budynków szkół. Niemal codziennie przybywa placówek oświatowych zamykanych z powodu wykrycia koronawirusa u ucznia lub nauczyciela. W niektórych miejscach w kraju od początku roku szkolnego funkcjonował model zdalny lub hybrydowy

Wakacje od nauki zakończyły się teraz również dla studentów. 1 października zainaugurowano rok akademicki 2020/2021. Jeśli chodzi o uczelnie wyższe, zdecydowanie króluje opcja hybrydowa. Uczelnie wybrały tę opcję głównie ze względu na COVID-19. Z reguły zajęcia teoretyczne odbywają się zdalnie, praktyczne w tradycyjny sposób. Właśnie taki plan pracy przyjął Uniwersytet Zielonogórski.

W aulach i gabinetach spotkają się przede wszystkim studentki i studenci takich wydziałów jak mechaniczny lub lekarski, ale też uczący się na humanistycznym czy artystycznym, np. podczas warsztatów i ćwiczeń. Oczywiście przestrzegając obostrzeń.

- Trudno wyobrazić sobie kształcenie przyszłych lekarzy i inżynierów bez zajęć praktycznych. Tam, gdzie jest to konieczne lub wymagają tego przepisy, będą zajęcia w tradycyjnej formie. Zależy to od specyfiki wydziału - mówił nowy rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski.

Niektórzy uważają, że kształcenie na odległość przyniesie oczekiwane rezultaty i w dalszej perspektywie nie wpłynie na jakość nauczania. Część bierze pod uwagę fakt, że koronawirus szaleje (dziś odnotowano dobowy rekord zakażeń w Polsce - 1967), ale żacy i tak będą chodzić na zajęcia praktyczne w normalnym trybie.



Inni twierdzą, że mimo epidemii lepiej dla studentów byłoby, gdyby wszystkie przedmioty realizowali w gmachach uczelni. Bo nauka w znany powszechnie nam sposób jest po prostu lepsza, a jeśli ma to oznaczać reżim sanitarny, to nie jest on wielką przeszkodą.

Co sądzicie na ten temat? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie oraz podzielenia się opinią w komentarzu.