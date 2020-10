W ciągu 24 godzin pozytywne wyniki testów na koronawirusa otrzymały aż 2292 osoby. Najwięcej nowych przypadków zdiagnozowano w woj. małopolskim (282 osoby), mazowieckim (246) i pomorskim (218). W tym samym czasie w kraju zmarło 27 chorych - jedna osoba bezpośrednio z powodu COVID-19 (76-letni mężczyzna z Gdańska), a 26 z powodu współistnienia wirusa z innymi chorobami.

Jedna ze zmarłych pacjentek to 72-letnia mieszkanka Zielonej Góry. Odeszła na oddziale zakaźnym miejscowego szpitala. To 21. osoba z woj. lubuskiego, u której koronawirus przyczynił się do śmierci.