Prawdopodobnie jeszcze dziś zapadnie decyzja o ewakuacji mieszkańców DPS-u dla kombatantów przy ul. Lubuskiej. To niemal pewne.

Pojazdy przygotowane do ewakuacji pensjonariuszy DPS. Stoją na parkingu przy Palmiarni Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Pensjonariuszami nie ma kto się opiekować. Prawie wszyscy pracownicy, którzy zdecydowali się pracować mimo zasądzonej przez sanepid kwarantanny (nie miał kto się zająć seniorami, miasto nigdy nie opracowało alternatywnego scenariusza na wypadek wystąpienia ogniska COVID-19), są dziś chorzy. Wczoraj potwierdziły to ostatnie testy. Jak nieoficjalnie ustaliła „Wyborcza”, zakażone są wszystkie opiekunki, które przez ostatni tydzień pracowały ponad swoje siły, często na 24-godzinnych dyżurach.

– Dziś w domu rolę wykwalifikowanych opiekunów przejęli laicy, wolontariusze z Caritasu. Miasto posiłkuje się pomocą ratowników medycznych, ale to kropla w morzu potrzeb – alarmują pracownicy DPS-u. Są przekonani, że kolejni pracownicy, którzy wejdą do domu, także szybko się zakażą.

– To, że miasto nie dało profesjonalnego wsparcia, nie zatrudniło dodatkowych opiekunek, pogrążyło DPS – mówią.

Dziś w Zielonej Górze wykazano 52 nowe przypadki zakażeń COVID-19, ale biuro wojewody na razie nie odpowiada na pytanie, ilu zakażonych pochodzi z ogniska DPS-u.

– Ogłosi to na specjalnej konferencji wojewoda lubuski. Poda także inne ważne informacje – mówi Karol Zieleński z biura wojewody.

Dlaczego dziennikarze nie mogą dowiedzieć się od kilku dni o tym, ilu nowych zakażonych przybyło w DPS-ie? Dyrektor tłumaczy, że badań nie robi laboratorium gorzowskiego sanepidu, stąd poślizg w przesyłaniu danych.

Konferencję wojewody zaplanowano na godz. 15. Na niej prawdopodobnie wojewoda ogłosi, że decyduje się na ewakuację.

– Kubicki miał tydzień, żeby zadbać od sytuację. Zamiast lepiej, jest gorzej. Wojewoda nie będzie dłużej czekać – mówi „Wyborczej” polityk PiS.

Przypomnijmy. Pierwszy mieszkaniec DPS-u chory na COVID-19 został zdiagnozowany 3 września. Miasto milczało na temat zakażenia. Pierwsza informację podała „Gazeta Wyborcza”.

Tego dnia, choć domy powinny być zamknięte dla osób z zewnątrz (bliscy odwiedzają pensjonariuszy w specjalnym pomieszczeniu, gdzie dzieli ich pleksi), dyrektor Haręźlak zdecydowała się sprowadzić do DPS-u urzędników oraz rodziny, które miały poświadczyć, że w domu panują bardzo dobre warunki. Sesję zwołali radni Platformy zaniepokojeni nieprawidłowościami opisanymi w reportażu w „Dużym Formacie”.

Nie tylko Wioleta Haręźlak wprowadzała radnych w błąd, że DPS jest wzorcowo prowadzony. Radny Robert Górski podczas sesji wcielił się w rolę eksperta, jest lekarzem, i tłumaczył nawet radnym, że larwy, które zalęgły się w ranie nogi jednej z mieszkanek, nie są zaniedbaniem.

Pierwszą mieszkankę zero odizolowano, ale ówczesny dyrektor i szefowa pielęgniarek nie wyznaczyli do opieki nad nią osobnego personelu. Opiekunki, pielęgniarki, salowe, które ją wizytowały, doglądały także innych mieszkańców. Miały kontakt z pozostałym personelem.

W ostatnim tygodniu, gdy ujawniono już spore, bo ponad 40-osobowe ognisko wirusa, nadal nie wydzielono „strefy brudnej” z osobnym personelem.

Dyrektor Haręźlak twierdziła, że to norma w wielu szpitalach w Polsce.

Janusz Kubicki, gdy sanepid odkrył ognisko w DPS-ie, jak do tej pory największe w mieście, jedno z największych w województwie, napisał na Facebooku: „Czy to coś wyjątkowego? Nie, w wielu miejscach w Polsce tak się dzieje. Nie jest to pierwszy i nie ostatni DPS, w którym ma miejsce taka sytuacja”.

Gdy po dymisji dyrektora z zarządzania domem zrezygnował także szef sztabu kryzysowego, placówką oficjalnie zarządza dyrektor MOPS-u Mieczysław Jerulank, pomagają mu Wioleta Haręźlak i Janusz Kubicki.

