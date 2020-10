Ewakuacja pensjonariuszy z DPD dla Kombatantów wydaje się nieunikniona. Decyzję w niedzielę po godz. 15 mają wydać wojewoda lubuski i sztab kryzysowy. Dotyczy to podejrzanych i zakażonych koronawirusem mieszkańców DPS i personelu (jest ich ok. 70).

Do marszałkowskich szpitali informacje o wielkiej ewakuacji docierają od niedzielnego poranka. - Prezesa szpitala pulmonologicznego w Torzymiu poinformowano o konieczności przygotowania 95 łóżek dla pacjentów "covidowych" - mówi marszałek Elżbieta Polak. Lecznica w Torzymiu do czerwca była na oficjalnej liście w gotowości do przyjęcia zakażonych koronawirusem. Teraz jak widać w trybie alarmowym ma na nią wrócić. W ciągu trzech dni ma wypisać ok. 75 pacjentów z chorobami płuc, by zwolnić miejsce dla przywiezionych z DPS w Zielonej Górze.