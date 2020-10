Zbliża się noc, a pensjonariusze DPS Dom Kombatanta z Zielonej Góry wciąż są przywożeni. Pracowników oddziału zakaźnego czeka długa i trudna noc - informuje szpital w Gorzowie. na bieżąco publikuje aktualne komunikaty i publikuje zdjęcia.

Pod szpitalnym postem niedzielną ewakuację pensjonariuszy z zielonogórskiego DPS dla Kombatantów komentują internauci. - Jestem z Zielonej Góry i widziałam ewakuację DPS. Pacjenci byli wywożeni w przerażającej ciszy... Kilkaset osób i kilkadziesiąt aut i ta cisza. Proszę, noście maseczki i dbajcie o siebie. Tylko będąc razem odpowiedzialni, pokonamy Covid. Zielona Góra i Gorzów - komentuje kobieta.

- Teraz wszystkich tych co uważają, że Covid to nic strasznego, zapraszamy jako wolontariuszy do szpitala . Niech zajmą się teraz tymi starszymi ludźmi.

W transporcie pensjonariuszy i zakażonych koronawirusem pomagają wojskowe samochody saniitarno-ratunkowe.

Przypomnijmy. Decyzję o ewakuacji DPS podjął wojewoda lubuski Władysław Dajczak (PiS). W niedzielę sanepid potwierdził zakażenie koronawirusem u 72 pensjonariuszy DPS i 35 pracowników. - Od soboty to zwiększenie liczby zakażonych aż o 59 przypadków. A, co najgorsze, do tego dochodzi sytuacja związana z personelem, który powinien dbać o pensjonariuszy. Są to ludzie starsi, często bez możliwości poruszania. Tymczasem liczba personelu wyniosła dziś rano... 5 osób. Na stan zatrudnienia 127 osób – mówił wojewoda. Podkreślał, że sytuacja w DPS to wynik głębokich zaniedbań, do jakich doprowadziła ekipa prezydenta Zielonej Góry.

Pacjenci z DPS są przewożeni do szpitali w Gorzowie i Torzymiu. W rezerwie jest szpital w Drezdenku.

