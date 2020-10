Przypomnijmy. Decyzję o ewakuacji DPS podjął wojewoda lubuski Władysław Dajczak (PiS). W niedzielę sanepid potwierdził zakażenie koronawirusem u 72 pensjonariuszy DPS i 35 pracowników. - Od soboty to zwiększenie liczby zakażonych aż o 59 przypadków. A, co najgorsze, do tego dochodzi sytuacja związana z personelem, który powinien dbać o pensjonariuszy. Są to ludzie starsi, często bez możliwości poruszania. Tymczasem liczba personelu wyniosła dziś rano... 5 osób. Na stan zatrudnienia 127 osób – mówił wojewoda. Podkreślał, że sytuacja w DPS to wynik głębokich zaniedbań, do jakich doprowadziła ekipa prezydenta Zielonej Góry.

____________________________________________ * - Sprawę skomentowała na Facebooku Tatiana Sawicka, psycholog, społeczniczka związana z zielonogórskim KOD: Inicjatywa Obywatelska powstała z odruchu serca paru osób poruszonych doniesieniami o zaniedbaniach i nadużyciach w DPS-ie dla Kombatantów w Zielonej Górze. Intencja była prosta - wywierać presję na włodarzy Zielonej Góry, by odwołano dyrektora placówki i naczelną pielęgniarkę, jako bezpośrednio odpowiedzialnych za opisywane w "Wyborczej" zaniedbania i nadużycia. Inicjatywa chciała tym samym dać realne wsparcie rodzinom podopiecznych, samym podopiecznym oraz pracownikom. Od początku naszego zaangażowania w sprawę jasne było dla nas, że w placówce dzieją się rzeczy niegodne, a o właściwych standardach opieki dawno zapomniano. Szybko okazało się, że zmianom, a tym samym poprawie losu mieszkańców przeciwne są władze miasta w osobach prezydenta Janusza Kubickiego i urzędniczki - niegdyś wiceprezydentki - Wiolety Haręźlak. Tak, z pełną świadomością napisałam o odpowiedzialności wymienionych osób. Organem założycielskim dla DPS-u jest miasto Zielona Góra. Brak rzetelnego nadzoru powodował złe praktyki od lat. Lekceważenie sygnałów o niewłaściwej opiece i aktywna strategia ich zwalczania doprowadziły,do dramatu, jaki mamy dzisiaj. Nagłośnienie zaniedbań, nieustępowanie fałszywej argumentacji roztaczanej przez Wioletę Haręźlak doprowadziło do śledztwa prokuratury. I choć słyszeliśmy słowa prokuratora, że śledztwo jest rozwojowe, to nie słyszeliśmy żadnych konkretnych deklaracji. Najlepiej decyzji ze strony władz miasta rozpoczynających proces naprawy. Czas biegł, jeszcze nie było rozpoznanych zachorowań COVID-19. Za to było nieustająco dobre samopoczucie Wiolety Haręźlak, manifestujące się pochwałami dla dyrektora DPS-u. A nawet przyznaną premią w wysokości 15 tys. złotych. W tym czasie, tak zmarnowanym, trwała także niezrozumiała fanfaronada ze strony prezydenta Janusza Kubickiego, manifestująca się beztroskimi wypowiedziami o "koronaściemie" oraz o chorobach różnych, które zawsze są w DPS-ach. Postawa ta przeniosła się na niższe szczeble hierarchii UM, a nawet na wielu radnych. Energia ludzi prezydenta skupiona została na walce z sygnalistami nieprawidłowości w DPS-ie. No i mamy dzisiaj dramatyczne przyśpieszenie, wielu zarażonych mieszkańców i pracowników. Konieczność ewakuacji, trudności ze znalezieniem miejsc opieki lub leczenia. To ostatecznie prawie 180 osób. Co ważne rozstrzygającą w sprawie ewakuacji decyzję podjął wojewoda Dajczak. Prezydent Janusz Kubicki wraz z Wioletą Haręźlak gotowi byli zamiatać podłogi w DPS-ie. Ale czy to o to chodzi, by ludzie z mocy urzędu powołani do znajdowania rozwiązań w kryzysie, do kompetentnego zarządzania nim, zamiatali podłogi w DPS-ie.