Janusz Kubicki zakaził się koronawirusem. Prezydent Zielonej Góry dziś rano poinformował o tym na Facebooku.

"Dziś... dziś dla mnie też nie jest to łatwy dzień, miałem zrobiony wymaz, mam wynik dodatni. Tak, mam koronawirusa, zaraziłem się. Wiem, że nie jestem pierwszy i nie jestem ostatni który się przejdzie przez koronawirusa", napisał Kubicki. Nie wiadomo, czy prezydent Zielonej Góry ma objawy COVID-19.

W ostatnich dniach Kubicki był w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Lubuskiej. To prawdopodobnie tam zakaził się koronawirusem. W niedzielę w Domu Kombatanta rozpoczęła się ewakuacja pensjonariuszy, z których wielu miało koronawirusa. Było tam największe ognisko w województwie. COVID-19 wykryto u co najmniej 72 pacjentów i 35 pracowników.

Kubicki i "koronaściema"

O Kubickim w kontekście koronawirusa zrobiło się w Polsce głośno, gdy zaczął zamieszczać na Facebooku wpisy, w których pisał o "koronaściemie". Lekceważył epidemię, sugerował też, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i Grupa Bilderberg są odpowiedzialni za globalny spisek, który miał na celu "nas wszystkich ogłupić wirusem". O jego teorii spiskowej informowały krajowe media, m.in. portale "Rzeczpospolitej", "Wirtualnej Polski" i "Onetu".

Prezydent Zielonej Góry dziś też odniósł się do wcześniejszych wpisów. "To (że mam koronawirusa - red.) nie oznacza, że zmieniłem swoje nastawienie do tego. Dalej uważam, że wielu ludzi będzie ściemniać nas w tym całym temacie. Koronawirus jak grypa, jak inne wirusy, był, jest i będzie, nie zniknie z dnia na dzień. Musimy się nauczyć z nim żyć. On będzie z nami na lata. Nie da się przed nim uciec, schować, ale nie jest to też coś, co powoduje to, iż powinniśmy znowu pozamykać się w domach. Trzeba żyć, trzeba się potrafić cieszyć tym, co przynosi nam każdy dzień", napisał Kubicki.

Przypomnijmy, że wojewoda Władysław Dajczak zarządził ewakuację Domu Kombatanta, bo nie było komu opiekować się pensjonariuszami, często bardzo schorowanymi, starszymi ludźmi. Jako winnych całej sytuacji wskazał dyrektora DPS-u i władze Zielonej Góry. - Ta sytuacja jest efektem zaniedbań, które tam zostały popełnione, niereagowania na liczne zalecenia naszego wydziału polityki społecznej. Jak twierdzą służby sanepidu, wirus został rozniesiony przez pracowników, co świadczy, że nie przestrzegano procedur bezpieczeństwa. A przypomnę, że dziewięciokrotnie zabezpieczaliśmy tę placówkę w środki ochrony osobistej i dezynfekcji. Dyrektor Grażyna Jelska kilkakrotnie rozmawiała z dyrektorem o procedurach, których należy przestrzegać - mówił Dajczak.

W ub. tygodniu podał się do dymisji dyrektor Domu Kombatanta Roman Działa. Po jednym dniu pracy zrezygnował też szef sztabu kryzysowego Waldemar Michałowski. Od tego momentu DPS-em oficjalnie zarządzał dyrektor MOPS-u Mieczysław Jerulank, pomagali mu Wioleta Haręźlak i prezydent Janusz Kubicki.

Od lipca zielonogórska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności śmierci pacjentów Domu Kombatanta. Maja Sałwacka w reportażu w "Dużym Formacie" opisała liczne nieprawidłowości, do których miało dochodzić w miejskim DPS-ie.

Janusz Kubicki przekonywał, że zarzuty są kłamstwem, i że wszystko jest zemstą mainstreamowych mediów za to, że napisał prawdę o "koronaściemie" i udziale Rafała Trzaskowskiego w światowym spisku.

To nie pierwszy lubuski polityk, który ma koronawirusa. Wcześniej zakażony był Łukasz Mejza, radny sejmiku lubuskiego. Mejza nie miał objawów choroby, przebywał w izolatorium w akademiku Wcześniak przy al. Wojska Polskiego.

Koronawirusa obecnie mają też m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk czy minister edukacji Przemysław Czarnek.

