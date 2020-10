Wieża widokowa wyrośnie na Białej Górze w pobliżu Bobrownik w gminie Otyń. Sami mieszkańcy nazywają ją po prostu Bukową Górą od nazwy tutejszego rezerwatu.

- Jej niezwykłe położenie i piękno mogłem obserwować ze statku i krótkiego rejsu po tzw. Starej Odrze przy bobrownickiej przystani. Budowa wieży widokowej to kluczowe zadanie dla tego projektu - tłumaczy Grzegorz Potęga, radny sejmiku.

Biała Góra (nazywana też Bukową Górą) widziana z perspektywy statku płynącego po Odrze fot. Grzegorz Potęga

Oprócz budowy wieży widokowej, wart 8 mln zł projekt zakłada zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie istniejących już przystani rzecznych w Siedlisku, Starej Wsi i właśnie Bobrownikach. Część kwoty wyda Nowa Sól na lewym nabrzeżu rzeki na odcinku od przystani nad Odrą do al. Wolności. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na edukację przyrodniczą mieszkańców gmin. Wszystkie tereny inwestycyjne leżą w obszarze Natura 2000.

- Od 2004 r. marzymy o zagospodarowaniu Odry i konsekwentnie dążymy do celu. Zaczęliśmy od dużych portów, potem przeszliśmy do trochę mniejszych, powstało 10 przystani. Jedna z nich jest właśnie tutaj w Bobrownikach. Ten nasz program to kontynuacja marzeń sprzed kilkunastu lat. To efekt determinacji i samorządowego partnerstwa na wielu poziomach – mówił podczas podpisania umowy z zarządem województwa Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli.

Zgodę na dofinansowanie projektu wydał zarząd województwa. Wyjaśnia, że obszary nad Odrą wymagają rozbudowy bazy rekreacyjnej i edukacyjnej, że brakuje miejsc, gdzie turyści mogliby spędzać czas.

- Podpisana umowa to efekt determinacji gmin, które będą ją realizować. Tylko dzięki niej udało się znaleźć rozwiązanie i poprzesuwać środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - wyjaśniał Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa.