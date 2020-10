ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, w której uczestniczył premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski, ogłoszono aktualizację listy powiatów włączonych do stref oraz strategię walki z epidemią.

- Od 10 października wprowadzamy strefę żółtą w całym kraju. Od przestrzegania tych zasad zależy nasze bezpieczeństwo. W bogatych krajach dochodziło do dramatów, szpitale były niedostępne, chcemy zrobić wszystko, by u nas to się nie powtórzyło - ogłosił Morawiecki.