Od środy rolnicy blokują miasta i drogi, w tym ekspresową S3 w naszym regionie. W środę w całym kraju odwiedzili też biura parlamentarzystów, obrzucając je obornikiem. Gnój w gabinetach znaleźli też lubuscy posłowie, m.in. Marek Ast z PiS czy Bogusław Wontor z Lewicy.

Jesteśmy ciekawi, jak oceniacie metody protestu rolników. Sądzicie, że najpierw powinni zorganizować marsz, przygotować transparenty, a dopiero później sięgnąć po mocniejsze środki wyrazu? A może dotkliwe (w tym przypadku dla rolników) działania rządu wymagają powzięcia równie dotkliwych metod protestu? Obrońcy drugiego stanowiska powiedzą pewnie: spójrzcie na pokojowe protesty przeciwko zawłaszczeniu sądów przez PiS, czy one w ogóle coś dały? To problem, o którym często się dyskutuje, zwracając uwagę, że Francuzi czy Hiszpanie - jeśli wychodzą oburzeni na ulicę - to zazwyczaj się "nie szczypią" i nie hamują przed niszczeniem mienia. Wynika to pewnie z założenia, że zwykli obywatele zawsze będą ignorowani, jeśli ich protesty nie będą dla władz dotkliwe (nawet jeśli na zniszczeniach cierpią osoby prywatne, to wzrasta niepokój społeczny, a tym samym słabnie stabilność rządu i całego państwa).