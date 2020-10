Konferencja w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Dąbrowskiego miała być lekka, miła i przyjemna. Jej prezes, a jednocześnie miejski radny Grzegorz Hryniewicz, ogłaszał bowiem start plebiscytu na Anioła Roku. Dziękował też za duże wpływy z 1 proc. podatku (w tym roku 1,1 mln zł; pierwsze miejsce w województwie) oraz opowiadał o niepewnej przyszłości tegorocznej gali stowarzyszenia, która zwykle odbywa się w CRS.

- Dziękuję, że ufacie naszemu stowarzyszeniu, że przekazujecie chętnie 1 proc. podatku - mówił Hryniewicz.

Był jednak nieco podenerwowany, bo na konferencji pojawi się znani aktywiści: Patryk Nowakowski z KOD i Joanna Liddane z Ruchu Miejskiego. Z perspektywy Hryniewicza zwiastowało to same kłopoty.

- Prowadzi pan stowarzyszenie charytatywne, skupia się na pomaganiu słabszym. Jak to wyglądało w czasie wybuchu ogniska koronawirusa w DPS dla Kombatantów? Czy pan jako prezes stowarzyszenia i radny zrobił coś w tej sytuacji? Pamiętam jedynie, że mówiliście o zamachu, o niszczeniu dyrektora przez media, a prezydent Janusz Kubicki pisał na Facebooku o "koronaściemie". Na sesji razem z prezydentem szydził pan z człowieka, który przyszedł zgłosić problemy w DPS. Nazywał go pan komediantem i inne takie. Nie czuje pan odrobinę dyskomfortu? - pytał Nowakowski.

REKLAMA

Mieszkaniec opowiada o śmierci w DPS. Prezydent i radni kpią: "On i jego 93-letnia dziewczynka, co za miłość, kabaret"

Hryniewicz przyznał, że jego stowarzyszenie w maju przekazało 200 żeli antybakteryjnych do DPS i na tym pomoc się skończyła. - Pan łączy jakieś funkcje. Niech mnie pan zapyta, czy fajnie mi się prowadzi zajęcia z dziećmi w szkole podstawowej, bo jestem też nauczycielem - mówił radny.

- Ale jest pan osobą publiczną, ma pan stowarzyszenie, które współpracuje z miastem. Wydaje się, że jest pan osobą, która powinna mieć dużo empatii. Na sesji oglądał pan przecież zdjęcia z DPS. Były tak brutalne, że żadne media nie chciały ich pokazać, a prokurator w telewizji stwierdził, że dokumentacja fotograficzna paraliżowała i że jest jednoznaczna. Pan je widział i okazało się, że nie ma pan empatii dla tych ludzi - nie ustępował Nowakowski.

- Jaki to ma związek ze stowarzyszeniem Warto Jest Pomagać? - dziwił się Hryniewicz.

REKLAMA

- Kiedy dowiedzieliście się o sytuacji w DPS, to pan negował te doniesienia, że tam się nic złego nie dzieje. Jako stowarzyszenie zrobiliście cokolwiek, kiedy wybuchła afera? - atakował Nowakowski.

Hryniewicz: - Zna pan statut stowarzyszenia? Udzielamy pomocy osobom, które się do nas zgłoszą, że tego potrzebują

Nowakowski: - Rozumiem, że jak przekazaliście te 200 żeli, to też się 200 osób zgłosiło z DPS?

Hryniewicz: - I taka rozmowa z panem. Z osobą, która nie jest kulturalna i przychodzi tylko po to, żeby sobie zbić jakiś kapitał. Niech pan cokolwiek zrobi. Bo ja jestem osobą, która działa tutaj w Zielonej Górze, prowadzę stowarzyszenie, pomagając na naprawdę pokaźne sumy. Nie tylko zielonogórzanom, ale w całej Polsce.

Patryk Nowakowski Fot. Anna Krasko/Agencja Gazeta

Nowakowski: - Pokazuje się pan jako osoba z pewną wrażliwością, ale tej wrażliwości jako radny tym ludziom pan nie okazał. Tylko brak szacunku.

Hryniewicz: - A kim pan jest, psychologiem?

Radny denerwował się, że aktywiści przyszli "bić pianę". - Myślicie, że będzie gadać takie bzdury i kłamstwa, i próbować tutaj zrobić z Hryniewicza nie wiadomo kogo, kogoś negatywnego i tak dalej. To jest tylko i wyłącznie państwa opinia. Proszę się odezwać do osób, którym pomagamy - uniósł się Hryniewicz.

Wtedy włączyła się Joanna Liddane. Tłumaczyła, że na konferencję przyszła w imieniu mieszkańców, którzy po sesji rady miasta ws. "Domu Kombatanta" czują dysonans między działalnością Hryniewicza w stowarzyszeniu a jego zachowaniem jako radnego.

- Pan Artur Źródłowski przyszedł opowiedzieć, co dzieje się w DPS, i prosić radnych o pomoc. Co dostał? Prezydent i radni, w tym także pan, okrutnie z niego drwili. Jak my, mieszkańcy, mamy panu ufać? Można przecież zobaczyć film na stronie urzędu miasta, gdzie słychać jak padają pana słowa. Człowiek opowiada w emocjach, co okrutnego go spotkało, a pan pyta, czy to jest casting na aktora albo nagranie do programu "Ukryta prawda". Każdy spodziewałby się, że taki człowiek w ratuszu zostanie wysłuchany. Proszę się z tego wytłumaczyć - mówiła Liddane.

Hryniewicz: - Nikomu nie muszę się tłumaczyć, a przede wszystkim pani, która obraża ludzi.

Nowakowski: - Zachowanie pana, pana kolegów radnych i prezydenta miało ogromny wpływ na mieszkańców. Wie pan, co się dzieje w szkołach, przedszkolach, żłobkach? Rodzice kwestionują koronawirusa. Śmieją się z maseczek, płynów dezynfekujących. Bo radni ZG razem z prezydentem opowiadają o "koronaściemie".

Chwilę później Nowakowski pytał, czy radny zamierza przeprosić Artura Źródłowskiego.

- Mogę przeprosić każdego, jeśli czuje się urażony - odpowiedział Hryniewicz. Dopytany, czy zamierza się skontaktować z obrażonym mieszkańcem, stwierdził jednak: - Jaki to ma związek jedno z drugim? Stowarzyszenie z tym, że jestem radnym i wydałem sobie jakąś opinię albo miałem zdanie na dany temat? - zastanawiał się prezes Warto Jest Pomagać.

Liddane: - Po artykule o waszym zachowaniu na sesji Karolina Korwin-Piotrowska napisała w internecie "jakim bydlakiem trzeba być?" Nie obawia się pan, że w środowisku celebrytów i artystów może nastąpić sytuacja, że zaczną odmawiać udziału w pana koncertach?

Hryniewicz: - Myślę, że sobie z tym poradzę, proszę się nie martwić. Jeśli byłaby pani chętna do pomocy, to zapraszam tutaj do siedziby przy ul. Dąbrowskiego 35.

CZYTAJ TEŻ: Śledztwo w DPS. Zepsuty telefon, skasowane numery, odwołane wizyty. "Rozpłakała się na mój widok"