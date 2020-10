I Lubuski Dzień Onkologii miał być sporym wydarzeniem, ale szyki pokrzyżowała pandemia. By było bezpiecznie, wydarzenie będzie zrealizowane w formule prelekcji online. Wykłady lekarzy będziemy mogli posłuchać w domu przy kawie. Znajdziemy je potem także w sieci.

Cel? Zadbać o profilaktykę, bo w pandemii rzadziej się badamy, trudniej umówić się do lekarza, rzadziej zapada diagnoza. Niestety w raku, każdy tydzień zwłoki zmniejsza rokowanie.

– Sytuacja epidemiologiczna pochłania większość naszej uwagi, jednak prowadzi to też do bardzo poważnych konsekwencji. W sierpniu specjaliści alarmowali, że do tego momentu na COVID-19 w Polsce zmarło około 1,9 tys. osób – to tyle ile umiera na nowotwory w ciągu tygodnia. Dlatego też nie możemy zapominać o profilaktyce chorób nowotworowych – mówi Jakub Szczepański przewodniczący koła naukowego onkologii klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, które współorganizuje wykłady profesorów. Szczepański podaje dane, które przekazali chirurdzy i anestezjolodzy z blisko 70 krajów, także z Polski, także z Zielonej Góry. Według grupy badawczej COVIDSURG Collaborative w pierwszym kwartale br. na całym świecie nie wykonano ponad 30 proc. operacji onkologicznych.