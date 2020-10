Nowe obostrzenia obowiązują od zeszłej soboty, kiedy cały kraj objęto strefą żółtą. Zaostrzony rygor odczuwają restauratorzy. Wielu, jak Kasza, nie rozumie, dlaczego lokale mogą być otwarte tylko do godz. 9 wieczorem.

– Przestrzegamy zasad reżimu sanitarnego, a odsetek zachorowań w tej branży jest znikomy – tłumaczy właściciel popularnego lokalu w mieście. Wścieka się, że rząd spycha gastronomię na margines bez przedstawienia planu pomocy finansowej.

Kasza postanowił zorganizować protest. Ten ma się rozpocząć w najbliższą sobotę o godz. 12 pod ratuszem. Zastrzega, że odbędzie się on z zachowaniem rygoru sanitarnego.

„Nie możemy stać bezczynnie my: barmani, bariści, kucharze, kelnerzy, menedżerowie, właściciele, ale też wy: nasi goście!” – nawołuje Kasza na Facebooku. „Byliśmy z wami w każdy wieczór przy celebrowaniu waszych szczęśliwych chwil, nasze kuchnie karmiły wasze podniebienia, nasi barmani robili dla was wyjątkowe koktajle, a teraz w tych trudnych momentach bądźcie z nami, kiedy to rząd ogranicza nasze działanie bez pomocy i informacji co będzie dalej” – pisze.

Na razie chętnych do udziału w proteście zadeklarowało się niewielu, bo ledwie 14 osób. Zainteresowanych jest blisko 50.

GASTRO PROTEST, czyli na pomoc zielonogórskiej gastronomii - link do wydarzenia na Facebooku.