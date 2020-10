Osocze pobrane od osób, których organizmy pokonały koronawirusa, są bogate w przeciwciała i mogą uratować życie innym zmagającym się z chorobą. Zwłaszcza starszym ludziom o słabym układzie odpornościowym.

Do oddawania osocza zachęca lubuska marszałek Elżbieta Polak. Można to zrobić w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Zyty 21.

– Ze statystyk wynika, że w naszym regionie jest ponad 1,3 tys. osób, które wyzdrowiały. Ich osocze jest teraz jednym z najcenniejszych darów – mówi marszałek Polak.

Terapię osoczem rekonwalescentów stosowano wielokrotnie przy innych zakażeniach: wirusem Ebola, wirusem grypy A czy „ptasiej” grypy. Jest bardzo skuteczna.

Kto może być dawcą osocza?

Po pierwsze, musi minąć 14 dni od ostatniego wykonanego testu PCR na obecność koronawirusa, które dało wynik ujemny. Ponadto osoba, która chce zostać dawcą, musi mieć co najmniej 18 i nie więcej niż 60 lat. Dyskwalifikacją do oddania osocza jest otrzymanie w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.

Osocze mogą oddać zarówno osoby, które mocno przechorowały COVID-19, ale także te, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Jak pobierane jest osocze? Najkorzystniejsze rozwiązanie to trzykrotne pobranie po 600 ml osocza. Zabieg wykonuje się metodą plazmaferezy i przeprowadzamy go w tygodniowych odstępach. Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób, możemy pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok. 220-230 ml osocza.