Za testowanie osób, które podejrzewają zakażenie, odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiście w logistyce pomagają funduszowi także samorządy czy wojsko. Wczoraj w Zielonej Górze ruszył nowy punkt pobrań na parkingu przy basenie CRS przy ul. Sulechowskiej. Punkt jest wygodny, bo jest typu drive-thru, a więc podjeżdżamy do niego własnym samochodem. Nie trzeba czekać na dworze w kolejce. Niestety już wiadomo, że nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców. Jest czynny zbyt krótko, bo w godz. 10-14. Wczoraj mieszkańcy alarmowali, że nie załapali się na badanie, choć w kolejce spędzili cztery godziny. Gdzie zatem możemy się jeszcze badać? Całą listę prezentujemy na dole artykułu.

Jak musimy się przygotować? Osoby badane muszą wypełnić formularz, który zawiera dane: imię i nazwisko, PESEL, adres, kod ID zlecenia z programu EWP, ICART (jeśli lekarz kierujący na badanie go podał). Ponadto zaleca się, by przed badaniem przez trzy godziny nic nie jeść, nie myć zębów, nie używać płynu do płukania jamy ustnej, nie żuć gumy, nie zażywać tabletek do ssania ani syropów. Tuż przed badaniem nie należy wydmuchiwać nosa. W przypadku ruchomej protezy – należy ją wyjąć na czas badania.

Punkty pobrań wymazów w województwie lubuskim

1. Zielona Góra, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26

Testy dla osób kierowanych przez lekarzy POZ: budynek dydaktyczny Collegium Medicum UZ (Ośrodek Badań Medycznych Nauk Podstawowych – budynek na terenie Szpitala obok Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych. Badania w godz. 10-13 każdego dnia tygodnia. Potrzebne jest skierowanie od lekarza lub kod badania, należy również mieć ze sobą dokument tożsamości. Należy ustawić się w kolejce, zachowując dystans co najmniej 2 metrów oraz najwyższy stopień ochrony osobistej.

Testy dla osób wybierających się do sanatorium: budynek główny Szpitala w pokoju 015 (wejście od strony parku) w godz. 10-12, od poniedziałku do piątku, jednak nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu.

W sobotę i niedzielę osoby ze skierowaniem do sanatorium mogą się zgłaszać w godz. 10-13 do punktu pobrań wymazów znajdującego się w budynku dydaktycznym Collegium Medicum UZ (tak jak pacjenci kierowani przez lekarza POZ).

Ważne: Pacjenci kierowani przez lekarzy rodzinnych oraz sanatoria z wynikiem testu mogą się zapoznać w dniu następującym po dniu badania od około 24 do 48 godzin po pobraniu wymazu. Zbadana osoba otrzymuje po pobraniu wymazu pisemną instrukcję zawierającą kod, dzięki któremu może znaleźć swój wynik w internecie na podanej stronie. Wynik badania jest też widoczny dla lekarza rodzinnego oraz sanatorium kierującego na test.

Testy i badania komercyjne: Istnieje możliwość wykonania komercyjnych badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Badania genetyczne metodą PCR można wykonać w budynku dydaktycznym Collegium Medicum w godzinach 9-10 od poniedziałku do piątku. Koszt badania wynosi 534 zł. Proponowane metody płatności: przelew bankowy na rachunek Szpitala 55 1500 1810 1218 1004 2711 0000. W opisie przelewu koniecznie należy zamieścić informację, że jest to płatność za badanie COVID-19, kogo dotyczy badanie oraz adres pacjenta (celem wystawienia i przesłania faktury). Potwierdzenie przelewu należy okazać pracownikom pobierającym wymaz.

Badanie oznaczania poziomu przeciwciał anty-SARS-CoV2 (badanie z krwi), które świadczy o przebytym już zakażeniu, można wykonać w punkcie pobrań znajdującym się w pawilonie „U”, budynek Przychodni Przyszpitalnych, parter, pokój nr 3, wejście od ul. Podgórnej, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 7-13.30. Koszt badania wynosi 100 zł. Preferowane metody płatności? Przelew na konto szpitala, jak wyżej. W opisie przelewu koniecznie należy zamieścić informację, że jest to płatność za badanie COVID-19, kogo dotyczy badanie oraz adres pacjenta (celem wystawienia i przesłania faktury)

2. Zielona Góra parking przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Sulechowskiej 41, prowadzi go samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze, punkt czynny jest codziennie w godz. 10 -14, tel. 68 452 77 64. Z punktu mogą korzystać tylko osoby zmotoryzowane. Przed przyjazdem warto wypełnić kartę zlecenia (podajemy ją w galerii zdjęć).

3. Gorzów Wielkopolski, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 1, tel. 501 461 117. Badania wykonywane są w godz. 12-17. Testy dla osób kierowanych przez lekarzy rodzinnych wykonywane są w budynku nr 8 Zespołu Szpitalnego przy ul. Walczaka. Testy dla osób kierowanych do szpitala wykonywane są w budynku dawnego punktu krwiodawstwa (za budynkiem rehabilitacji) przy ul. Dekerta

Każdy oddział ma wyznaczone godziny i pacjenci przychodzą według harmonogramu; o godzinie pobrania wymazu są informowani telefonicznie.

Testy komercyjne wykonywane są w budynku dawnego punktu krwiodawstwa (za budynkiem rehabilitacji) przy ul. Dekerta, ale od godz. 14 do 15. Zgłaszając się, trzeba najpierw przelewem zapłacić za badanie i do punktu pobierania wymazu zgłosić się z wydrukowanym potwierdzeniem dokonania przelewu. Testy dla osób jadących do sanatorium wykonywane są w budynku dawnego punktu krwiodawstwa (za budynkiem rehabilitacji) przy ul. Dekerta od godz. 14. Testy dla dzieci wykonywane są w SOR dla Dzieci przy ul. Dekerta całą dobę

4. Żagań 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach – filia Żagań przy ul. Żelaznej 1a. Tel.: 68 477 12 02, godz. przyjęć: 8-12

5. Kostrzyn nad Odrą. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, godz.: 7.30 – 10.30 oraz 14 – 16. Tel. dla pacjentów: 502 176 030

6. Świebodzin. Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-20. Poniedziałek – wtorek godz. 11-16, środa – niedziela godz. 10-15

7. Wschowa. Nowy Szpital we Wschowie. Poniedziałek-sobota godz. 6-13. Niedziela 7-11 oraz 16-17. Tel.: 515 079 173

8. Krosno Odrzańskie, Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, godz. przyjęć pacjentów: 6-11. Tel.: 512 940 464

9. Słubice. NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice, godz.: 8-13. Tel.: 501 211 145

10. Drezdenko. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, godz.: 9-13.15. Tel.: 527 235 290

11. Sulechów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów, godz. 11-16. Tel.: 500 432 320

12. Sulechów ul. Krańcowa 1a – od strony parkingu kościoła, naprzeciwko przystanku autobusowego LLP Spółka Cywilna Bartosz Lelito, Jakub Lelito. Poniedziałek – niedziela: godz. 12 – 16. Tel.: 721 998 202

13. Żary 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach (Punkt w Żarach), 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2 przy budynku nr 8, godz.: 8-12. Tel.: 68 470 79 07.

14. Międzyrzecz. Szpital Międzyrzecki Sp. z o. o., ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66 – 300 Międzyrzecz, godziny: 8-12.30. Tel.: 504 231 569.

15. Skwierzyna NZOZ Szpital w Skwierzynie Sp. z o.o., ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna, godz.12-16.30. Tel.: 513 253 818

16. Szprotawa, Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa. Poniedziałek – środa godz. 15-19, czwartek – niedziela godz. 15- 20. Tel. dla pacjentów: 515 079 185.

17. Nowa Sól, stadion miejski przy ulicy 1 Maja, punkt poboru materiału na obecność koronawirusa dostępny będzie dla wszystkich osób ze skierowaniami. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30-19:30 oraz w soboty i w niedzielę w godzinach 10-14.