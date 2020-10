Agnieszka Litwin najlepiej znana jest z kabaretu Jurki, wcześniej związana była z legendarnym już kabaretem Szum. Zielonogórzanka na Facebooku zamieściła mocny wpis w związku z trwającymi w Polsce protestami po wyroku upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego. Przed tygodniem orzekł, że przerywanie ciąży w przypadkach ciężkich i nieodwracalnych upośledzeń płodu lub jego nieuleczalnej choroby jest niezgodne z konstytucją.

"Jak nie uchodźcy, to nauczyciele, jak nie nauczyciele, to LGBT, jak nie LGBT to obrońcy zwierząt, jak nie obrońcy zwierząt to artyści, jak nie oni to lekarze, jak nie lekarze to kobiety, jak nie kobiety to... rowerzyści? Wszycy, kur..., źli i nie tacy. A weźcie wy się od nas odpier...!" - zaczęła swój bezkompromisowy wpis Litwin.

Agnieszka Litwin z kabaretu Jurki AGATA MICHALAK

"Nie pomagacie, to [chociaż] nie przeszkadzajcie nam normalnie żyć, kochać i pracować. Odpierdolcie się od nas - normalnych, zwyczajnych ludzi, którzy zapieprzają na to, co wy rozpieprzacie i trwonicie na lewo i prawo! Kto tu jest dla kogo? Chyba wam się coś popier... To my was utrzymujemy i wy wisicie na naszych garnuszkach (pan, panie Jarku, to chyba już z 50 lat), a nie my na waszych. Więc bierzcie się kurwa do roboty i odpier... się od naszych sumień, od tego kto z kim śpi, w co wierzy albo nie wierzy. Do roboty nieroby! Polska to nie monopoly, a my to nie pionki. Trzeba wojny na maczugi, żeby do was to dotarło?" - napisała Litwin.

"Nie chcemy kościółków pełnych zakłamańców i pedofilów. Nie chcemy PiS pełnego miernot i hipokrytów! Do roboty albo wypier...! I proszę mi nie mówić, że to wulgarne i powinnam być grzeczna. Ja jestem, ku..., grzeczna 48 lat i właśnie postanowiłam drzeć ryja! Wypier... , bo już was nie można ani słuchać, ani na was patrzeć!" - stwierdziła artystka.

REKLAMA

"Są takie typy ludzi, do których trzeba mówić ich wrażliwością i ich językiem, żeby cokolwiek, cokolwiek dotarło, więc do ch... walca wypier...! I PiS, i kościółek! A my się z Bogiem sami połączymy. To nie jest zabawa w głuchy telefon, żeby nam zakłamani pośrednicy byli potrzebni" - dodała.

Na koniec zaapelowała do zwolenników wyroku TK do "obrony życia urodzonego i podzielenia się swoim majątkiem z tymi, z których uchodzi życie". Na przykład za pośrednictwem portalu siepomaga.pl.

"Jeden przelew od was i wszystkie te dzieci mogą żyć. Bo może wy tego nie znacie, skoro żyjecie tacy odklejeni od rzeczywistości?" - napisała Litwin.