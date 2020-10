Ósmy dzień demonstracji. W Zielonej Górze tym razem protest taneczny pod hasłem "Tańcuj w rytmie Je**ć PiS”. Z transparentem pod pachą, uzbrojona w cały swój słuszny gniew i napędzana chęcią czynu stawiam się o 18.00 pod Filharmonią. Ciało i umysł nastawione na tryb: wojna. Bagnet na broń! Na barykady, siostry i bracia! Mamy rząd do obalenia!

Że nie ja jedna przyszłam tu w takim stanie ducha, to widać gołym okiem. Wokół mnie cały plac ludzi przepełnionych chęcią działania, ludzi tak zmobilizowanych i wściekłych, że serce rośnie. Haniebna decyzja pseudo-TK, od której wszystko się zaczęło, to była tylko kropla, która przelała czarę; to była dokładnie ta iskra, na którą czekały tłumy. I naród w końcu powstał. Alleluja!

Podziękowania i balony

Tymczasem pod Filharmonią w Zielonej Górze organizatorzy protestu rozdają ludziom baloniki. Jakaś pani przez mikrofon nakłania do kulturalnej zabawy w rytmie muzyki. Przypomina o szacunku dla poglądów drugiej strony (WTF?!). Następnie dziękuje kolegom i koleżankom za pomoc w organizacji imprezy. Dziękuje policji. Dziękuje pizzerii, która dowiozła darmową pizzę. Czuję energię uchodzącą ze mnie jak powietrze z przebitej opony. Litości, kobieto! Przestań już dziękować, zacznij walczyć! Ludzie tu przyszli dyktaturę obalać, a nie balonikami machać!

Gdzie ci liderzy?

Ulica już dawno znalazła swój głos. "Wypier***ć" i "Je***ć PiS" to dwa naczelne hasła rozgrywającej się na naszych oczach rewolucji. Hasła, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do poziomu społecznego wk***wu. Nagle, w ciągu kilku dni zaledwie, powstał oddolny ruch społeczny, jakiego ten kraj nie widział chyba od czasów "Solidarności". Ruch, który ma prawie wszystko: energię, wściekłość, potencjał i głos, żeby wrzasnąć: "CHCEMY NOWYCH WYBORÓW"! Ruch, który ma siłę, żeby wyrwać Polskę ze szponów Jarosława Kaczyńskiego. Ruch, któremu brakuje tylko jednego: liderów. Przynajmniej tutaj, w Zielonej Górze, gdzie tysiące ludzi wychodzą na ulicę i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo nikt nie potrafi nimi pokierować. A prawica, niestety, potrafi i ma liderów – zajadłych, pełnych nienawiści, zadufanych i bezwzględnych. Liderów, którzy przed niczym się nie cofną i za którymi idą miliony. Ja bardzo przepraszam, ale co ja mam niby zrobić – pomachać im balonikiem? Mam szanować ich poglądy – poglądy, które odbierają mi godność, człowieczeństwo i prawo do decydowania o własnym ciele, próbują zmuszać do rodzenia potworków? Czy zaprosić ich na herbatkę, którą funduje zaprzyjaźniona pizzeria? Ja bardzo przepraszam, ale ja mam im do powiedzenia tylko jedno. A mianowicie, wyżej wspomniane i gromkie: Wypier***ć!

Lewico, ogarnij się!

Lewico, obudź się! To powinien być wasz ruch! Ludzie przynoszą wam całą tę energię i wściekłość, i podają wam je praktycznie na talerzu. A wy co? Próbujecie tę wściekłość rozbrajać balonami i darmową herbatą? Po co? To powinno być przecież wasze paliwo! Ogarnij się, Lewico, zanim ten potencjał oklapnie, zanim ta energia rozejdzie się po kościach, a ludzie – zniechęceni i znudzeni – rozejdą się do domów (jak po wczorajszym „Tanecznym proteście” w Zielonej Górze).

Tę rewolucję zaczęła ulica. Ale ulica sama nie sięgnie po władzę. To już nie są przecież tylko protesty o decyzję pseudo-TK w sprawie aborcji, to jest społeczny bunt przeciw dyktaturze! To jest rozwścieczony tłum gotów zepchnąć ze stołków prezesa Kaczyńskiego oraz jego marionetki i oddać te stołki... wam. Jesteście gotowi? Ten kraj jest do wzięcia!

* Dominika Ciechanowicz – ur. 1982 w Elblągu, mieszkanka Zielonej Góry. Absolwentka politologii i filologii angielskiej UMK. Pisarka, tłumaczka z języka angielskiego oraz redaktorka i felietonistka portalu Wywrota.pl. Prowadzi blog: naszanisza.pl.

