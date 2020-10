Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Informację o śmierci Stefana Dąbrowskiego przekazała Rodzina.

Był historykiem i regionalistą. Specjalizował się w historii zielonogórskiego sukiennictwa, które - obok winiarstwa - było przez wieki główną osią napędową zielonogórskiej gospodarki. O ile jednak winiarstwo jest znane i mówi się o nim sporo, o tyle sukiennictwo pozostaje wyraźnie w cieniu. Stefan Dąbrowski poświęcił mu pracę doktorską. Sam mieszkał przy ul. Sienkiewicza, nieopodal dawnej Polskiej Wełny.

- Jedna siódma wełny ze Śląska była przerabiana w Zielonej Górze. Ten przemysł był osią gospodarczą miasta aż do zapaści w XIX wieku. Wokół miasta kwitły wielkie plantacje ostu sukienniczego, zatrudniano farbiarzy, tkaczy. Winiarstwo było tylko zajęciem pobocznym - opowiadał.

Urodził się w 1938 r. w małej wiosce na Kielecczyźnie, studia skończył we Wrocławiu. "Chcę poczuć ożywcze prądy Zachodu", powiedział komisji, która oceniała kandydatów na studia. Zgodziła się, choć początkowo kręciła głową. Do Krakowa miał zaledwie 90 km, a do Wrocławia ponad 400.

Po przyjeździe do Zielonej Góry najpierw uczył historii w podstawówce, później w liceum. Po jakimś czasie zaczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Stefan Dąbrowski cieszył się dużą sympatią studentów, miał wśród nich przydomek Steve. O historii opowiadał barwnie, miał duże poczucie humoru.

Opowieściami o swojej "mydelniczce", czyli wyprawach niezniszczalnym trabantem rozśmieszał studentów do łez. Zdarzało mu się palić podczas zajęć. Za popielniczkę służyła szuflada w biurku. "Jak ma kto ochotę, proszę, proszę" - zachęcał, a studenci nie bardzo wiedzieli, czy to tak na serio.

Na uczelni krążyły legendy o imprezach profesury z wydziału historii. Ich zwieńczeniem miała być szarża na krzesłach ze śpiewem "Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń". Pieśnią w PRL-u jak najbardziej zakazaną.

Stefan Dąbrowski w latach 1968-1972 był dyrektorem Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, które mieściło się w pałacu w Starym Kisielinie.

"Wziąłem, obejrzałem i zdębiałem"

Największego odkrycia jako historyk i archiwista dokonał w 2000 r. Był już emerytowanym wykładowcą WSP, pracował w dziale historycznym muzeum. Podczas wizyty na Winobraniu znalazł zaginioną kronikę Zielonej Góry z lat 1623-1795. - Wśród handlarzy staroci wypatrzyłem faceta ze starym rękopisem. Wziąłem, obejrzałem i zdębiałem. To była zupełnie mi nieznana kronika Zielonej Góry - opowiadał "Wyborczej" 20 lat temu. - Spokojnie spytałem handlarza, za ile ją sprzeda. Cena była tak śmieszna, że nawet nie powiem jaka, ale lubię się targować. Facet nie spuścił nawet o złotówkę. Zapakowałem kronikę i pognałem z wózkiem do domu.

Kronikę opracował i wydał wspólnie z córką, germanistką prof. Jarochną Dąbrowską-Burkhardt.

- Wiedzieliśmy, że taki skarb trzeba spisać i przetłumaczyć, pokazać mieszkańcom. Nie mogliśmy go trzymać tylko dla siebie. Przy tłumaczeniu trzeba współpracować. Jeśli to jest medyczny tekst, dobrze mieć znajomego lekarza. Nie da się bazować tylko na słowniku, nawet najbardziej specjalistycznym. Tutaj moim pomocnikiem był ojciec. To była współpraca historyka i germanistki, ojca i córki - opowiadała w ub. roku Jarochna Dąbrowska-Burkhardt. Stefanowi Dąbrowskiemu poświęciła tekst w ramach "Akademii Opowieści".

- Ojciec jest świetny, jeśli chodzi o rozszyfrowywanie słów. Potrafi rozpoznać każdą niemiecką literę zapisaną ręcznie 200, 300 lat temu - mówiła.

Pierwszy nauczyciel i mentor

Jarochna Dąbrowska-Burkhardt: - Ojciec był moim pierwszym nauczycielem i mentorem. To jemu zawdzięczam, że poszłam na germanistykę i zainteresowałam się historią Zielonej Góry. Tacie zawdzięczam też szacunek do historii w ogóle. Kiedy uczył w podstawówce, uczniowie opowiadali mu, jak w domu szuflą zgarniali do pieca poniemieckie pamiątki, które znajdowali w piwnicach i na strychach. Dom rodziców pełen jest skarbów z przeszłości.

W ub. roku Stefan Dąbrowski po raz ostatni spotkał się z dziennikarzami. Razem z córką zaprezentował nieznaną rycinę ratusza w Zielonej Górze. Córka natrafiła na nią w jednym ze sztambuchów z Niemiec. Rycina powstała w 1778 r., przedstawia renesansowy ratusz jeszcze przed przebudową. To unikatowe odkrycie, zielonogórscy historycy i regionaliści byli nim zachwyceni. Wkrótce kopię ryciny będzie można oglądać na nowej wystawie stałej w powiększonym Muzeum Ziemi Lubuskiej.

W sierpniu odwiedził rozbudowywane muzeum. Cieszył się, że historia Zielonej Góry będzie prezentowana na zupełnie nowej ekspozycji, w warunkach przystających do XXI w.

Pogrzeb Stefana Dąbrowskiego odbędzie się w przyszłym tygodniu.

