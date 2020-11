Nie był to mecz na wysokim poziomie, ale Zastal poprowadził go solidnie, niemal przez pełne 40 minut kontrolował przebieg gry i ostatecznie wygrał w przekonującym stylu, odnosząc pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w lidze VTB.

Już pierwsza kwarta pokazała, że to gospodarze będą stawiać warunki. Iffe Lundberg i Marcel Ponitka umiejętnie przyśpieszali grę, kiedy było to potrzebne, łamali szyki obronne Tsmoków, dopisywała skuteczność rzutów. Otrzymywane w trumnę piłki pewnie wykańczał Groselle, i to przez długi czas bezbłędnie, bo w meczu pomylił się tylko raz, notując 23 punkty na fantastycznej skuteczności 11/12 z gry. W zdobywaniu punktów wspierali go wspomniany już Lundberg oraz skrzydłowy Cecil Williams. Ten ostatni znów mało rzucał, bo tylko sześć razy, ale bardzo skutecznie - spudłował tylko raz, zapisał na koncie 15 punktów.