Rolą w jednym z najpopularniejszych polskich tasiemców Czechowski pochwalił się na Facebooku. "Pochwalił" oczywiście należałoby tutaj odbierać z dystansem, jaki do całej sprawy ma też sam zielonogórski aktor i reżyser. Nie sposób wyobrazić sobie, by serial traktował inaczej niż jako okazję do łatwego zarobku.

- Nowa przygoda... jutro o 20.55 w TVP2... "dziwny" pisarz wkracza do akcji... - napisał Czechowski na swoim profilu.

Dyrektor teatru w Zielonej Górze pojawi się w odcinku nr 1539 w roli pisarza z przerośniętym ego. Iwański - tak nazywa się serialowa postać - ma okazać się "prawdziwym wariatem", jak piszą bulwarówki w zapowiedziach nowego odcinka "M jak Miłość". Niewykluczone, że Iza (w tej roli Adriana Kalska) straci z jego powodu pracę w wydawnictwie.