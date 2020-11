Spadek Zielonej Góry w prestiżowym rankingu "Rzeczpospolitej" jest szokujący. Jeszcze dwa lata temu nasze miasto zwyciężyło w kategorii miast na prawach powiatu, a rok temu zajęło wysokie trzecie miejsce. Tymczasem w tegorocznej edycji eksperci ulokowali Zieloną Górę dopiero na 45. miejscu (na 65 miast).

Kilka miejsc stracił też Gorzów, ale w jego przypadku nie można mówić o spektakularnym zjeździe - spadł z 45. na 50. miejsce. Spośród miast na prawach powiatu najwyżej oceniono Gliwice, a za nimi Opole, Sopot, Bydgoszcz, Rzeszów, Szczecin, Kraków, Gdynię, Katowice i Poznań. Najgorzej wypadły zaś Świętochłowice, Siedlce i Przemyśl.

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie

W drugiej kategorii - gmin miejskich i miejsko-wiejskich - najmocniejsza okazała się Morawica (woj. kieleckie), dalej Bieruń (śląskie) i Puszczykowo (wielkopolskie). Z lubuskich gmin tego typu najwyższe noty zebrała przygraniczna Łęknica, zajmując 51. miejsce na 874 samorządy.

W pierwszej setce znajdziemy jeszcze Krosno Odrzańskie (91. miejsce) i dopiero daleko za nim Bytom Odrzański (147. miejsce), Ośno Lubuskie (149.), Nową Sól (194.), Słubice (202.), Zbąszynek (207.), Czerwieńsk (211.), Łagów (245.), Otyń (246.) czy Sulęcin (248.).

Na drugim, niechlubnym końcu zestawienia odnajdujemy lubuskie gminy Witnica (846. miejsce), Szprotawa (831.) i Nowogród Bobrzański (830.).

Gminy wiejskie

Ostatnia kategoria rankingowa klasyfikuje gminy wiejskie. W Polsce jest ich 1537. Najwyżej oceniony tradycyjnie został Kleszczów w woj. łódzkim (najbogatsza gmina w Polsce, status zawdzięcza kopalni węgla brunatnego). Podium uzupełniły Padew Narodowa (podkarpackie) i Suchy Las (wielkopolskie).

Spośród lubuskich gmin wiejskich bardzo wysokie 15. miejsce zajęła podgorzowska Kłodawa. Fantastycznie oceniono też podzielonogórską Świdnicę, sklasyfikowaną na 28. pozycji. Później długo, długo nic i dopiero na 173. pozycji odnajdujemy gminę Skąpe pod Świebodzinem.

Przedostatnie miejsce w Polsce zajmuje lubuska Brzeźnica, niewiele wyżej plasuje się Przewóz z tego samego powiatu żarskiego.

O rankingu

Zasady i metodologię Rankingu Samorządów ustala kapituła pod przewodnictwem byłego premiera RP, europosła i byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. W 2020 r. członkami kapituły byli także: dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Cezary Trutkowski, dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP Paweł Tomczak, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Jerzy Stępień oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

Ranking Samorządów sporządzany jest co roku od 16 lat. Ocenia dokonania lokalnych władz pod kątem kształtowania zrównoważonego rozwoju (ujmuje się go w czterech kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej i w zakresie jakości zarządzania). Podstawą oceny są dane z publicznie dostępnych źródeł, czyli Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Dodatkowe informacje pochodzą z e-ankiet kierowanych do wszystkich miast i gmin. W sumie podczas oceny branych jest ok. 50 różnych wskaźników.

