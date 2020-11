Prawie 25 tys. zakażeń jednej doby to zbyt dużo, by mówić o stabilizacji – przyznał na środowej konferencji prasowej premier Morawiecki. Dlatego rząd postanowił zaostrzyć obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Decyzji o lockdownie na razie nie ma, ale władza apelu, by Polacy zostali w domach i pracowali zdalnie.

– Przedstawiciele WHO podkreślają, że druga fala może być groźniejsza i dłuższa, niż się spodziewaliśmy. Listopad będzie najtrudniejszym miesiącem i kolejne restrykcje są bardzo potrzebne – mówił Morawiecki.