Zespół z Gdyni prowadzony przez Przemysława Fransunkiewicza i złożony w tym sezonie wyłącznie z polskich graczy do hali CRS przyjeżdżał z obiecującym bilansem 5-5. Przedmeczowe założenia Zastalu były takie jak zwykle - mocna obrona, szybkie przejścia do ataku - ale z zastrzeżeniem, że młodym zawodnikom z Arki nie wolno dać się rozhulać. Wtedy stają się nieprzewidywalni.

Podopieczni trenera Żana Tabaka te uwagi wzięli sobie do serca, wręcz odbierając przyjezdnym chęci do gry. Arka jako tako wyglądała jedynie w pierwszej kwarcie, ale i tak nie wyszła w niej z 15 punktów. Kompletnie nietrafionym pomysłem okazało się granie ataku przez Adama Hrycaniuka. Podkoszowy weteran pudłował raz za razem, a jego frustracja postępowała z każdą minutą. Po pierwszych 10 minutach Arka traciła jednak do Zastalu tylko 6 oczek, przede wszystkim dzięki przebłyskom Przemysława Żołnierewicza i Michała Witlińskiego, który najwyraźniej postanowił pokazać "Bestii", jak powinno się zdobywać punkty spod kosza. Środkowy na koncie zapisał 19 oczek (9/12 z gry) i był zdecydowanie najlepszym graczem Arki w tym meczu.