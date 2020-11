W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o aż 27 tys. nowych przypadkach COVID-19 w Polsce. Z tego rekordowych 578 odnotowało woj. lubuskie. Dane resortu mówią, że w ciągu ostatniej doby zmarło 366 pacjentów, dziewięcioro z nich w naszym regionie.

Raport służb wojewody ze środy podaje, że w lubuskich szpitalach zajętych jest 635 łóżek na 993 zabezpieczone dla pacjentów z koronawirusem lub jego podejrzeniem. Z kolei spośród 49 dedykowanych respiratorów zajętych jest 37 sztuk.

W szpitalu w Zielonej Górze miejsca skończyły się dawno, choć oczywiście co jakiś czas zwalniają się pojedyncze łóżka. Łącznie jest ich 50. W gorzowskim szpitalu leży 179 pacjentów z COVID-19, wolnych miejsc zostało ok. 40, ale lecznica wkrótce zwiększy łączną liczbę łóżek do 250.

W ostatnim czasie wojewoda polecił zwiększyć liczbę łóżek covidowych (lub utworzyć nowe) w niemal wszystkich lubuskich szpitalach. Zgodnie z ostatnimi decyzjami 45 łóżek zabezpieczył Nowy Szpital w Żarach (do 9 listopada zobowiązany jest przygotować kolejnych 46), a ponad 50 szpital w Skwierzynie. 115 miejsc zabezpieczył szpital w Słubicach. Tyle samo co lecznica w Torzymiu.

Kolejne 92 łóżka wojewoda polecił przygotować w Kostrzynie nad Odrą. 26 łóżkami dysponuje 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żaganiu, a 76 jego filia w Żarach. W całości na szpital covidowy przekształcony został szpital w Drezdenku (126 miejsc). W Drezdenku sytuacja jest wyjątkowo trudna - po decyzji wojewody z pracy zwolniło się paru lekarzy i aż 100 pielęgniarek (zostało ok. 60).

Poszukiwani ochotnicy

Nie jest tajemnicą, że obecnie służba zdrowia ma większe problemy niż zapewnienie łóżek i sprzętu. Chodzi o kadrę medyczną i odpowiednią liczbę personelu, który jest dziesiątkowany przez zakażenia i nakazy poddania się kwarantannie. Dlatego wojewoda do pomocy szuka ochotników. Wolontariuszy do pracy w przyszłym szpitalu tymczasowym poszukuje też zielonogórska lecznica (chętni powinni pisać na adres np@szpital.zgora.pl lub zgłosić się osobiście).