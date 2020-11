Zawarte przeciwciała w surowicy krwi osób, które wyzdrowiały z COVID-19, jest jednym ze sposobów leczenia osób z koronawirusem.

Do tej pory w Lubuskiem można było oddać osocze jedynie w Zielonej Górze. Od jutra będzie to możliwe także w Gorzowie. Pacjent musi być już zdrowy, czyli mieć ujemny wynik testu na COVID-19. Nie dlatego, że może zakazić swoim osoczem, bo koronawirus nie przenosi się przez krew, ale by było to bezpieczne dla pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Poza tym dopiero po zwalczonej chorobie w osoczu pojawia się odpowiednio wysoko liczba przeciwciał.