Zacznijmy od handlu. Od soboty zamknięte będą sklepy w galeriach handlowych (i wszystkich innych obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw.) z wyjątkiem: marketów spożywczych, drogerii, aptek, kiosków, salonów telekomunikacyjnych, sklepów meblowych, budowlanych i zoologicznych, stacji paliw, myjni samochodowych, warsztatów (także rzemieślniczych), placówek pocztowych, bankowych i ubezpieczeniowych czy pralni. Restauracje będą serwować tylko na wynos.

Zmienia się limit w najmniejszych sklepach (do 100 m kw.). Teraz dopuszczalna będzie jedna osoba na 10 m kw. (a nie jak dotychczas pięć osób na jedną kasę).

Co ciekawe, normalnie odbywać ma się zielonogórska giełda, która co niedzielę przyciąga tysiące ludzi. Zakazy nie obejmują bowiem targowisk.

"Informujemy, że handel hurtowy na Zielonogórskim Rynku Rolno-Towarowym Soraz Giełda Niedzielna Zielona Góra i Giełda Warzywna Zielona Góra będzie odbywał się nieprzerwanie i bez zmian. Róbmy zakupy z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących podczas trwania pandemii" - ogłosili handlowcy.

Obostrzenia a sport

Do 29 listopada zakazane będzie organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu, chodzie sportowym lub jeździe na rowerze. Nieczynne pozostają baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness oraz sauny i łaźnie parowe.

Jednocześnie nic nie będzie stało na przeszkodzie, by ze znajomymi umówić się na piłkę nożną czy koszykówkę, tak na otwartych, jak i zamkniętych obiektach. Nadal będą mogły działać lodowiska, hale sportowe, korty tenisowe, pola golfowe, kręgielnie, obiekty do paintballu oraz wesołe miasteczka - do 150 osób.

Wydarzenia sportowe mogą być organizowane bez publiczności i są ograniczone do 250 osób.

Obostrzenia a kultura

Rząd wprowadza zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki. Zamknięte pozostaną kina, teatry i sale koncertowe, galerie sztuki, domy i ośrodki kultury, świetlice itd.

Tym razem, inaczej niż na wiosnę, zakazem nie są jednak objęte biblioteki, muzea, miejsca historyczne, a także ogrody zoologiczne i botaniczne.

To ostatnie postanowienie może się jednak szybko zmienić. Zamknięcie instytucji kultury, jak biblioteki czy muzea, dla użytkowników zapowiadane jest już teraz. Szybko zareagowała na to biblioteka Norwida w Zielonej Górze, która drzwi dla czytelników - także we wszystkich filiach - zamknie w najbliższy poniedziałek.

Obostrzenia a turystyka

Od soboty całkowicie zakazane są noclegi turystyczne. Hotele i wszelkiego rodzaju podmioty oferujące noclegi, łącznie z kempingami, mogą podejmować jedynie gości będących w podróżach służbowych, ale tylko na podstawie Kodeksu pracy lub w ramach wykonywania działalności gospodarczej (co uniemożliwia np. podróże osób zatrudnionych na podstawie zlecenia, umowy o dzieło czy członków stowarzyszeń).

Inny wyjątek to osoby wykonujące zawód medyczny albo pacjenci i ich opiekunowie, ale tylko "jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej". Dla tych grup osób będą mogły być czynne restauracje hotelowe, o ile pobyt wynosi co najmniej dobę.

Zakazy dotyczące hoteli i kultury obowiązują do 29 listopada, ale wiadomo, że mogą być przedłużone.

Inne zakazy

Nadal zakazane są targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania inne niż przez internet, a także działalność dyskotek.

Kościoły i inne obiekty kultu religijnego pozostają otwarte, ale może w nich być jedna osoba na 15 m kw. (do 29 listopada; potem - jedna osoba na 7 m kw.), z wyjątkiem sprawujących kult duchownych oraz osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu.