Policja o fakcie oszustwa dowiedziała się dopiero w zeszły piątek, tydzień po przestępstwie. 84-letni zielonogórzanin przez dwa dni był zwodzony przez naciągaczy opowieściami o tajnej akcji policji.

- Po raz kolejny schemat działania był podobny. Oszust znał nazwisko osoby, do której dzwoni (dane znalazł prawdopodobnie w starej, wydanej wiele lat temu książce telefonicznej), przedstawił się jako policjant z komendy miejskiej. Podał swój stopień, imię i nazwisko oraz „numer służbowy”, po czym polecił starszemu panu zadzwonić na 997 i potwierdzić tożsamość funkcjonariusza. Pokrzywdzony wybrał numer 997, ale przedtem nie zakończył poprzedniej rozmowy, więc na linii ciągle miał oszustów. Ci oczywiście potwierdzili tożsamość "policjanta" - opowiada podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

W trakcie rozmowy oszust zdobył numer komórki 84-latka i od tego momentu miał nad nim pełną kontrolę. Wypytał o konta bankowe i oszczędności, aby następnie poinformować, że "właśnie w tym banku" policja namierzyła szajkę, która okrada konta klientów. Polecił więc ofierze, by wypłaciła 50 tys. zł i przekazała je funkcjonariuszom. W ten sposób pieniądze miały być bezpieczne.

- Pokrzywdzony w trakcie wizyty w banku cały czas wisiał na telefonie komórkowym, nie przerywając połączenia z oszustem, który słyszał rozmowę z pracownikami banku. Okazało się, że starszy pan mógł wypłacić jedynie 20 tys. zł. Pracownica banku pytała go, dlaczego wypłaca oszczędności i czy przypadkiem to nie "policjant" kazał mu to zrobić. Senior został jednak tak zmanipulowany przez oszusta, że do końca był przekonany, że bierze udział w tajnej akcji. Po powrocie do domu usłyszał, że pracownica banku współpracuje z szajką i że powinien jak najszybciej zabezpieczyć resztę pieniędzy. Na konto oszustów wysłał więc dwa przelewy na 50 i 30 tys. zł - tłumaczy Stanisławska.

REKLAMA

Po wykonaniu przelewów zmanipulowany senior wyrzucił jeszcze reklamówkę z 20 tys. zł, które wypłacił w banku, którą spod jego mieszkania odebrał mężczyzna w kurtce z kapturem. - Perfidny oszust jeszcze uspokajał starszego pana, że następnego dnia wszystkie pieniądze będą zwrócone na jego konto, a do domu przyjdzie policjant z protokołem z akcji. Kiedy nikt się nie pojawił i pieniądze nie zostały zwrócone, pokrzywdzony zdecydował się zawiadomić zielonogórskich policjantów - wyjaśnia Stanisławska.

Z plagą oszustw "na policjanta" służby walczą od kilku dobrych lat. Przypominają, że policjanci w żadnej sytuacji nie odbierają żadnej gotówki, nie przyjmują pieniędzy na przechowanie i nie zabezpieczają ich na specjalnych kontach.

- Jeśli mają państwo w rodzinie starsze i samotnie mieszkające osoby, rozmawiajcie z nimi na temat bezpieczeństwa w mieszkaniu, ostrzegajcie, że nigdy nie powinny wpuszczać obcych do domu i nigdy nie powinny przekazywać pieniędzy osobom nieznanym - apeluje Stanisławska.