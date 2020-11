Skromne uroczystości 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się bez udziału mieszkańców i służb mundurowych, choć chętni mogli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny, która odbyła się o godz. 11 w konkatedrze św. Jadwigi. Godzinę później kwiaty pod pomnikiem na placu Matejki w maseczce z logo żużlowego Falubazu złożył prezydent miasta Janusz Kubicki.

"Dzisiejsze obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości Polski to manifestacja miłości do ojczyzny i szacunku do jej historii. Składamy hołd naszym przodkom, którzy podarowali nam wolność. Pamiętajmy, że dziś to właśnie patriotyzm i świadomość narodowa dają nam naszą własną tożsamość. Zróbmy wszystko, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego z Nas. Manifestujmy swój patriotyzm i uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny" - napisał Kubicki na swojej oficjalnej stronie na Facebooku.