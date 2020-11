O realizacji wyjątkowego odcinka "Familiady", w którym naprzeciw stanąć mają reprezentanci dwóch lubuskich klubów żużlowych, poinformował "Przegląd Sportowy". Nagranie w Warszawie ma odbyć się na początku grudnia. Telewidzowie obejrzą je w TVP w Święta Bożego Narodzenia.

"Na razie nie wiadomo, w jakim składzie wystąpią oba zespoły, ale całkiem prawdopodobne, że w studio pojawią się największe gwiazdy, czyli Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek. Oprócz nich odpowiedzi na pytania prowadzącego mają udzielać m.in. obaj prezesi, czyli Marek Grzyb i Wojciech Domagała" - donoszą dziennikarze "PS".

"Familiada" w telewizji publicznej emitowana jest od 1994 r., od początku prowadzi ją Karol Strasburger. I to ponoć on sam, jako fan sportu, wpadł na pomysł zaproszenia do studia reprezentantów zielonogórskiego Falubazu i gorzowskiej Stali. Środowisko liczy na promocję dyscypliny - każdy odcinek "Familiady" ogląda prawie dwa miliony osób.

Dziennikarze "PS" zauważają, że czarny sport jest na fali po sukcesach Bartosza Zmarzlika, kapitana Stali Gorzów, który w tym roku jako pierwszy żużlowiec w historii obronił tytuł indywidualnego mistrza świata. Zmarzlik wystąpił niedawno w programie Kuby Wojewódzkiego, gościł też w "Dzień Dobry TVN" i paru innych programach.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Patryk Dudek podsumował zakończony sezon. "Zawaliłem i nie mamy medalu"