Wyjaśniamy, czym jest osocze oraz kto, kiedy i gdzie może je oddać w Zielonej Górze.

Czym jest osocze?

Osocze to płynna część krwi. Składa się przede wszystkim z wody i odpowiada za transport elektrolitów, białek i składników odżywczych do komórek.

Białka osocza odpowiadają za równowagę kwasowo-zasadową, ciśnienie onkotyczne czy obronę organizmu. Osocze odpowiada również za krzepliwość krwi, dlatego podaje się je pacjentom z masywnymi krwotokami, a zawarte w nim immunoglobuliny są pomocne w stanach niedoboru odporności. Od pewnego czasu wiadomo też, że osocze ozdrowieńców chorób zakaźnych zawiera przeciwciała, a terapię polegającą na przetoczeniu takiego osocza osobom chorym, często w poważnym stanie, stosowano już z powodzeniem przy chorobach wywołanych wirusem ebola, grypy AH1N1 czy ptasiej grypy. Teraz osocze ozdrowieńców podaje się też chorym na COVID-19.

REKLAMA

Kto może być dawcą?

Potencjalnym dawcą osocza jest każda osoba, która wyzdrowiała po przechorowaniu COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Jeśli osoba przeszła zakażenie objawowo, to zanim zostanie dawcą, musi upłynąć 28 dni od ustąpienia ostatnich objawów. Długie terminy stosuje się po to, by mieć pewność, że dawca jest całkowicie zdrowy i by nie narażać biorców, innych dawców i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Samo przechorowanie COVID-19 nie wystarczy – dawca osocza musi spełniać te same warunki co krwiodawca, czyli mieć od 18 do 65 lat (osoba powyżej 60. roku życia – po indywidualnej konsultacji z lekarzem kwalifikującym dawców) i być zdrowy. Dyskwalifikują niektóre choroby przewlekłe, np. cukrzyca czy choroby tarczycy, dyskwalifikowane są też osoby po transfuzjach, a kobiety, które były w ciąży, muszą przejść badanie poziomu przeciwciał do antygenów HLA/HPA/HNA. Te przeciwciała mogą być dodatkowym obciążeniem dla organizmu walczącego z zakażeniem koronawirusem.

REKLAMA

Jak wygląda pobieranie?

O kwalifikacji zawsze decyduje lekarz w RCKiK. Trzeba być wypoczętym, po lekkim, beztłuszczowym posiłku.

Ważna jest też jakość żył, bo cała procedura trwa ok. 40 minut i przez ten czas igła jest wbita w żyłę. Dawca jest podpinany do separatora osoczowego. Urządzenie pobiera krew pełną i rozdziela ją. Do pojemnika zbierane jest tylko osocze, a pozostałe składniki krwi wracają do dawcy. Jednorazowo pobiera się ok. 600 ml osocza. Pobrane osocze jest później poddawane redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości przeciwciał neutralizujących koronawirusa chorym na COVID-19 przetacza się około 200-400 ml.

Idealne jest osocze od dawców o grupie krwi AB, można je przetoczyć każdemu, ale tę grupę ma tylko kilka procent Polaków.

Gdzie się zgłosić?

W woj. lubuskim osocze pobiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Mieści się przy ul. Zyty 21. Żeby zostać dawcą, najpierw trzeba przejść telefoniczną kwalifikację, dzwoniąc pod numer 609 466 944 lub 68 329 83 93 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-14). W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie termin pobrania.

Pytania dotyczące oddawania osocza można zadawać również e-mailem, na osocze@rckik.zgora.pl.

Ozdrowieńcy nie muszą mieć wcześniejszych testów wykazujących, czy ich osocze zawiera przeciwciała. Te badania zostaną zrobione już po pobraniu osocza.

Gorzów

Osoczem można podzielić się także w Gorzowie, konkretnie w oddziale terenowym RCKiK przy ul. Dekerta 1 (budynek hotelu pracowniczego). Kontakt telefoniczny pod numerem 577 258 250 od poniedziałku do piątku w godz. 8-14. Adres mailowy: osocze_gw@rckik.zgora.pl.